Stovky krojovaných lidí všech generací zaplavily Domažlice, kroje se nosí víc

Stovky lidí všech generací v krojích dnes zaplavily Domažlice. Sobota je hlavním dnem 72. ročníku třídenních Chodských slavností, jednoho z nejstarších národopisných festivalů v ČR, který navštěvují desetitisíce lidí, i ze zahraničí. Chodský kroj se podle pořadatelů, historiků, krejčových i etnologů opět dostává do módy a nosí ho hodně mladí.
Lidí v krojích na slavnostech přibývá, vidět jsou nejenom na náměstí, ale také na vrchu Vavřineček a Veselé hoře, kde se konají dnes a v neděli poutní mše, řekl ČTK hudebník a pedagog Kamil Jindřich, který hraje ve folklorní Domažlické dudácké muzice a v kapele Chodská vlna.
"Mladí kroje nosí opravdu čím dál víc. A stává se často, že k tomu dozrají věkem," řekl Jindřich. Podle něj také stále funguje i vzniká hodně dětských souborů. "Takže o budoucnost krojů a pokračování tradic nemám strach," řekl.
"Mladí se ke krojům určitě vrací. Je teď strašný boom, všichni chtějí kroje. Shání je, nechávají si je ušít," uvedla Martina Pincová ze Starého Klíčova, která šije ještě s dalšími čtyřmi ženami na Chodsku kroje na zakázku. Podle ní jsou mezi zájemci i lidé, kteří se do regionu přistěhovali, a pořízením kroje se chtějí zařadit mezi Chody.
Kroje podle Pincové nosí ze dvou třetin ženy. "Mužský kroj po roce 1900 vlastně vymizel, chlapi už chodili v oblecích, ale teď se k nim zase vrací a nechávají si je šít, protože doma žádné nemají," řekla Pincová. Pořizují si je právě na slavnosti.
Na slavnostech křtili novou knihu Lucie Kalousové Lidový oděv na Chodsku, kde popisuje 20 typů krojů z horního a dolního Chodska. "Za téměř 20 let od mé první knihy se změnil pohled na mužský kroj, dneska nastává jeho obrovská revitalizace. U žen je to pořád stejné, ale chlapi si teď nechávají šít kroje. A na výročí obce a slavnosti si je opravdu oblékají," uvedla autorka z Domažlic. V knize, jejíž součástí je i film na DVD, má přesné návody, jak se kroje oblékají.
Podle ředitele Muzea Chodska v Domažlicích Josefa Nejdla zájem o kroje po propadu v 80. a 90. letech roste a jeho renesance přichází. "Kroj nám ale mizí z přirozeného života, babičky nic jiného nenosily a kroj byl jejich všední i pracovní oděv. Dnes máme oděvy pohodlnější, praktičtější, levnější, takže se kroj přesouvá do svátečního oděvu. A tak vedle krojů pracovních, svátečních, smutečních, svatebních je celá řada jiných krojů," uvedl. Kroje podle Nejdla spoustě žen i mužů vyřeší problém s tím, že "'nemají co na sebe".
Slavnostní kroje se většinou dědí z generace na generaci. "Ušití běžného ženského kroje přijde na 10.000 až 12.000 podle materiálu, slavnostní kolem 20.000 korun," řekla Pincová. Podle Kalousové je chodský kroj hezký proto, že je jednoduchý a není přezdobený.