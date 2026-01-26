Pacient psychiatrie vylezl na stožár, skončilo to vážným zraněním

Pacient podle hasičů vylezl na kovový stožár o výšce asi sedm metrů. Hasiči ke stožáru přistavili žebřík a pomáhali mu slézt. „Nicméně asi dva až dva a půl metru nad zemí se osoba cíleně vysmekla našemu příslušníkovi a seskočila na zem,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
„Inspektor provozu spolu s posádkou rychlé zdravotnické pomoc ošetřili muže, který po pádu z výšky utrpěl středně těžká až těžká poranění, zejména v oblasti pohybového aparátu. Ve stabilizovaném stavu a při vědomí byl následně transportován na akutní zónu Fakultní nemocnice Plzeň,“ uvedl mluvčí záchranné služby Martin Štěpán.
K podobnému zásahu vyjížděli záchranáři do areálu nemocnice také v prosinci. I tehdy jeden z pacientů vylezl na vysokou kovovou konstrukci. Tehdy ale za pomoci hasičů po přistaveném žebříku bezpečně slezl.