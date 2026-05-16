Strany v Plzeňském kraji chystají kandidátky, některé ještě nezveřejnily lídry

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Strany v Plzeňském kraji naplno připravují kandidátky pro podzimní komunální volby. Některé už mají jasno o lídrech, volebních partnerech i obsazení kandidátek, další subjekty stále vyjednávají nebo nechtějí zatím jména svých lídrů či partnerů zveřejnit. Mnoho stran se spojuje s nezávislými kandidáty či jejich sdruženími a kandidátky nakonec neponesou jméno politické strany, ale spíš unikátní lokální název. Posty chce obhajovat většina starostů okresních a větších měst, zjistila ČTK.

V Plzni bude funkci primátora obhajovat z první pozice kandidátky ANO Roman Zarzycký. Hnutí postaví kandidátky i ve většině obvodů města. Současní starostové za ANO budou obhajovat pozice například v obvodech Lochotín, centrum, Doubravka či Litice.

Další strany koalice na magistrátu povedou jako lídři současní členové rady města - v čele kandidátky STAN je náměstek pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar, Pro Plzeň zvolilo jako lídra radního pro sport Tomáše Morávka a Piráti prvního náměstka primátora Pavla Bosáka. Pro Plzeň by se mělo pro volby spojit s lidovci a mít společné kandidátky i v obvodech. STAN má připravené kandidátky do devíti z deseti obvodů.

Lídrem ODS, která jako součást Spolu minulé komunální volby vyhrála, ale skončila v opozici, povede právník a komunální politik Lukáš Hegner. Občanští demokraté postaví kandidátku také v několika obvodech. Kandidátku v Plzni zatím ladí TOP 09, která jedná o partnerství, vlastní listinu chce podat také SOCDEM, řekli představitelé stran. Zatím není jasné, pod jakým názvem budou kandidovat komunisté, kandidátku ale podají, řekl lídr Jiří Valenta.

V okresních městech povede ANO v Klatovech místostarosta a ekonomický náměstek hejtmana Pavel Strolený, v Rokycanech místostarosta Jiří Sýkora, v Tachově nestraník Zuzana Flaksová, v Domažlicích bývalý starosta Radek Wiesner. Ve Stříbře je v čele kandidátky ANO starosta poslanec Martin Záhoř, v Sušici místostarosta František Jelínek, řekl krajský předseda ANO Zarzycký.

Piráti mají kromě Plzně čistě pirátskou kandidátku také pro Sušici či pro Domažlice, v Rokycanech vyjednávají s místními nezávislými kandidáty, řekl krajský předseda Michal Ertl. ODS podle regionální manažerky Karin Eismanové počítá s podáním kandidátek kromě Plzně také například v Rokycanech a Domažlicích, své posty by měli obhajovat také dlouholetí starostové Rudolf Salvetr v Klatovech či Petr Mottl v Sušici. STAN bude samostatně nebo společně s místními partnery kandidovat v Rokycanech, Sušici, Klatovech, Tachově, Stříbře, Domažlicích a dalších menších městech.

KDU-ČSL se podle krajského předsedy Martina Rybára chystá na volby v Domažlicích, kde by měl post starosty obhajovat Stanislav Antoš, v Klatovech, Rokycanech, Přešticích či ve Starém Plzenci. Většinou to budou společné kandidátky s místními sdruženími nebo s nezávislými kandidáty.

V Domažlicích by se rýsuje nový subjekt nezávislých kandidátů s názvem Vaše Domažlice. V čele by měli stát dva dosavadní zastupitelé - místostarosta Viktor Krutina a bývalý hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. Oba byli původně zvoleni za Piráty, stranu ale oba opustili. Své posty chtějí obhajovat starostové Rokycan a Tachova. Tomáš Rada (Rokycanští patrioti) a Petr Vrána (Volím Tachov) už mají potvrzené pozice lídrů svých kandidátek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

3. den na MS v hokeji 2026: Švédové se střetlo s Dánskem. Jaké další zápasy nabídne dnešní program?

Slovenští hokejisté se těší z vítězství po zápase základní B-skupiny Slovensko...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje třetím hracím dnem. Do akce šli favorité turnaje včetně USA a Švédska. Důležitý duel za sebou mají také Slováci. Nedělní program nabídne šest zápasů, Česko...

17. května 2026  20:25

MS hokej 2026: Česko proti Slovinsku nenavázalo na výhru s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Čeští hokejisté v sobotu večer na mistrovství světa nastoupili k druhému zápasu základní skupiny. Po úspěšném vstupu do turnaje proti Dánsku však národní tým proti Slovinsku neuspěl. Rozhodly...

17. května 2026  1:19,  aktualizováno  20:06

Češi vstoupili do MS v hokeji 2026 vítězně. Ve Fribourgu ovládli zápas s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Česká hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně a zapisuje první tři body. Prosadil se kapitán Roman Červenka, nebo Dominik Kubalík.

15. května 2026  22:50,  aktualizováno  17. 5. 20:05

2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi překvapivě padli, Slovensko oslavilo vítězství

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídl šest zápasů základních skupin. Do akce šla znova česká reprezentace, která po úvodním duelu s Dánskem vyzvala Slovinsko. Poprvé se na turnaji...

16. května 2026  23:21,  aktualizováno  17. 5. 19:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ukrajinci tančili a zpívali s Čechy na festivalu Slovanské prameny v Plzni

Ukrajinci tanÄŤili a zpĂ­vali s ÄŚechy na festivalu SlovanskĂ© prameny v Plzni

Téměř 140 účinkujících, ze dvou třetin Ukrajinců, hráli, tancovali, zpívali a bavili se dnes na Mezinárodním festivalu Slovanské prameny v Plzni. Propojuje...

17. května 2026  18:09,  aktualizováno  18:09

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi porazili Dánsko, Švédsko vyzvalo favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 odstartovalo nabitým programem a hned první hrací den nabídl několik atraktivních duelů. Tím nejdůležitějším byl souboj Česka s Dánskem. Utkání nakonec Češi zvládli,...

15. května 2026  23:58,  aktualizováno  17. 5. 19:44

Rekonstrukce omezují provoz na přivaděči u Plzně

17. května 2026  19:38

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Začalo mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí česká reprezentace?

17. května 2026  19:32

Nález možného nebezpečného předmětu uzavřel v Plzni Klatovskou a okolí synagogy

ilustrační snímek

Policie v Plzni uzavřela dnes odpoledne rušnou Klatovskou třídu a okolí Velké synagogy. Důvodem je hlášení o uložení možného nebezpečného předmětu v synagoze....

17. května 2026  17:59,  aktualizováno  17:59

Češi na MS v hokeji 2026: Česká soupiska, výsledky, program zápasů a kde sledovat?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

17. května 2026  19:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Brně se na podporu ČT a ČRo sešlo asi 3000 lidí, pochodovali městem

V BrnÄ› se na podporu ÄŚT a ÄŚRo seĹˇlo asi 3000 lidĂ­, pochodujĂ­ mÄ›stem

Na podporu Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) se dnes odpoledne v Brně sešlo asi 3000 lidí. V průvodu pochodovali centrem města. Počet lidí pro ČTK...

17. května 2026  17:39,  aktualizováno  18:41

Bybit spouští akci „BTC Pizza Day" pro držitele karet Bybit

17. května 2026  19:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.