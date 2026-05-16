Strany v Plzeňském kraji chystají kandidátky, některé ještě nezveřejnily lídry

Strany v Plzeňském kraji naplno připravují kandidátky pro podzimní komunální volby. Některé už mají jasno o lídrech, volebních partnerech i obsazení kandidátek, další subjekty stále vyjednávají nebo nechtějí zatím jména svých lídrů či partnerů zveřejnit. Mnoho stran se spojuje s nezávislými kandidáty či jejich sdruženími a kandidátky nakonec neponesou jméno politické strany, ale spíš unikátní lokální název. Posty chce obhajovat většina starostů okresních a větších měst, zjistila ČTK.
V Plzni bude funkci primátora obhajovat z první pozice kandidátky ANO Roman Zarzycký. Hnutí postaví kandidátky i ve většině obvodů města. Současní starostové za ANO budou obhajovat pozice například v obvodech Lochotín, centrum, Doubravka či Litice.
Další strany koalice na magistrátu povedou jako lídři současní členové rady města - v čele kandidátky STAN je náměstek pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar, Pro Plzeň zvolilo jako lídra radního pro sport Tomáše Morávka a Piráti prvního náměstka primátora Pavla Bosáka. Pro Plzeň by se mělo pro volby spojit s lidovci a mít společné kandidátky i v obvodech. STAN má připravené kandidátky do devíti z deseti obvodů.
Lídrem ODS, která jako součást Spolu minulé komunální volby vyhrála, ale skončila v opozici, povede právník a komunální politik Lukáš Hegner. Občanští demokraté postaví kandidátku také v několika obvodech. Kandidátku v Plzni zatím ladí TOP 09, která jedná o partnerství, vlastní listinu chce podat také SOCDEM, řekli představitelé stran. Zatím není jasné, pod jakým názvem budou kandidovat komunisté, kandidátku ale podají, řekl lídr Jiří Valenta.
V okresních městech povede ANO v Klatovech místostarosta a ekonomický náměstek hejtmana Pavel Strolený, v Rokycanech místostarosta Jiří Sýkora, v Tachově nestraník Zuzana Flaksová, v Domažlicích bývalý starosta Radek Wiesner. Ve Stříbře je v čele kandidátky ANO starosta poslanec Martin Záhoř, v Sušici místostarosta František Jelínek, řekl krajský předseda ANO Zarzycký.
Piráti mají kromě Plzně čistě pirátskou kandidátku také pro Sušici či pro Domažlice, v Rokycanech vyjednávají s místními nezávislými kandidáty, řekl krajský předseda Michal Ertl. ODS podle regionální manažerky Karin Eismanové počítá s podáním kandidátek kromě Plzně také například v Rokycanech a Domažlicích, své posty by měli obhajovat také dlouholetí starostové Rudolf Salvetr v Klatovech či Petr Mottl v Sušici. STAN bude samostatně nebo společně s místními partnery kandidovat v Rokycanech, Sušici, Klatovech, Tachově, Stříbře, Domažlicích a dalších menších městech.
KDU-ČSL se podle krajského předsedy Martina Rybára chystá na volby v Domažlicích, kde by měl post starosty obhajovat Stanislav Antoš, v Klatovech, Rokycanech, Přešticích či ve Starém Plzenci. Většinou to budou společné kandidátky s místními sdruženími nebo s nezávislými kandidáty.
V Domažlicích by se rýsuje nový subjekt nezávislých kandidátů s názvem Vaše Domažlice. V čele by měli stát dva dosavadní zastupitelé - místostarosta Viktor Krutina a bývalý hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. Oba byli původně zvoleni za Piráty, stranu ale oba opustili. Své posty chtějí obhajovat starostové Rokycan a Tachova. Tomáš Rada (Rokycanští patrioti) a Petr Vrána (Volím Tachov) už mají potvrzené pozice lídrů svých kandidátek.