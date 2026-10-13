Strašice a Dobřív, které jsou vstupními obcemi do CHKO Brdy, díky turismu rostou

Autor: ČTK
  13:58aktualizováno  13:58
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Strašice a Dobřív na Rokycansku, dvě hlavní vstupní brány do chráněné krajinné oblasti Brdy (CHKO) z plzeňské strany, díky turistickému ruchu a souvisejícímu podnikání rostou. Připravily své dosud největší bytové zóny a parcely velmi rychle rozprodaly. Zájemci oceňují kromě brdské přírody blízkost Plzně i Prahy a nižší ceny. Obě obce teď má navíc propojit se středočeskými Hořovicemi opravená silnice druhé třídy, o což usilují už téměř 20 let, zjistila ČTK od starostů.

CHKO, kde byl do roku 2015 vojenský prostor, je veřejnosti přístupná deset let a její návštěvnost stále roste, což pomohlo místním podnikatelům. "Hlavně provozovatelům restaurací, stánků a penzionů. Přibývá návštěvníků, kteří se u nás zastaví, nakupují a pobydou. Máme třeba první obecní prodejnu Billa," řekl starosta Strašic Jiří Hahner. Obec se za deset let rozrostla o pětinu na 2800 obyvatel. "Máme nádhernou přírodu a po dálnici D5 dojedete do zaměstnání do Prahy za půl hodiny a do Plzně za čtvrt. Kvůli tomu se sem lidé stěhují," uvedl Hahner. Přibývá také turistů, což obec vítá, protože v ní vznikají nové provozovny.

Strašice připravily za 30 milionů korun obytnou zónu s 19 parcelami při výjezdu na Hořovice. "Jeden dům je zkolaudovaný, dva se staví. Ostatní mají připravené přípojky," řekl. Obec prodávala pozemky za 2200 Kč/m2. "To je příznivá cena, a proto jsme prodali všechny," uvedl starosta. Ve Strašicích připravují developer a místní občan další desítky parcel v proluce mezi zástavbou.

Dobřív je podle starosty Jiřího Ondřejíčka branou do Brd hlavně pro cykloturisty směřující k Padrťským rybníkům a dál. "Zájem je znát. Místní prodejci občerstvení, ubytovna Sokola i dva místní penziony to kvitují," uvedl.

Dobřív teď investoval 45 milionů korun do obytné zóny s 22 parcelami. "Pozemky už jsme prodali průměrně za 2500 Kč/m2. Lidé mohli cenu nabídnout, takže zájem ji vytáhl trochu výš. Připravujeme podklady pro kolaudaci, parcely převedeme a lidé začnou stavět," řekl starosta. Obec má 1360 obyvatel, ale Ondřejíček předpokládá, že díky parcelám se brzy rozroste. "Stěhují se sem zpátky lidé, kteří tady vyrůstali, ale pak zůstali na studiích. Nebo se vracejí děti do domů po rodičích nebo prarodičích," řekl.

Strašice i Dobřív se přes 16 let snažily prosadit opravu silnice druhé třídy směrem na středočeské Hořovice. "První etapa je konečně vysoutěžená - šest kilometrů mezi Dobřívem a Strašicemi," uvedl Hahner. Průjezd Strašicemi by se měl připravit příští rok a vyprojektovaná poslední etapa na hranice krajů zatím stojí. Podle Hahnera je komunikace v katastrofálním stavu, navazující středočeské úseky jsou pěkné. Podle Ondřejíčka je to jedna z nejhorších silnic v regionu a důležitá spojnice. "Jezdí tam spousta lidí do zaměstnání, je to hlavní průtah ze Strašic na Rokycany," uvedl. Podle starostů byly za poslední desetiletí investice do silnic v Brdech minimální.

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