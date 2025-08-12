Náhodný kolemjdoucí si v neděli ráno všiml, že v kovovém plotě mezi dvěma tyčemi je zaseknutý mladý srnec.
Neváhal a zavolal na pomoc strážníky z odchytové služby, kteří mají se záchranou zvířat v nesnázích bohaté zkušenosti. Těm bylo jasné, že bez heveru zvíře ze sevření nevysvobodí.
Když k srnci přicházeli, hlasitě naříkal. Zřejmě z nich měl strach. „Neboj se,“ mluvil na něj jeden ze strážníků, pak ho chytil za růžky a přes hlavu mu nasadil bílý návlek.
Jeho kolega vzal hever a pustil se do práce. „S maximální opatrností začali uvolňovat příčky plotu, a to centimetr po centimetru,“ popsali strážníci na své facebookové stránce.
Stačilo několik otočení klikou heveru a kovové tyčky se roztáhly. „Tady nahoře by to možná už šlo,“ říká ve videu strážník kolegovi, který srnce nadzvedl a bez problémů ho vysvobodil. Zbývalo už jen sundat srnci z hlavy návlek a mohl vyběhnout zpět do volné přírody.