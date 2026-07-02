Středeční prudké deště třikrát vtrhly do Chříče na Plzeňsku, vyplavily sklepy

Třikrát vtrhla ve středu po prudkých přívalových srážkách dešťová voda s bahnem do Chříče na severním Plzeňsku. Voda se dostala do několika sklepů, do školy, podemlela i dvě stodoly, u kterých se sesunula část stěny. Škody zatím obec s asi 250 obyvateli spočítané nemá, řekla dnes ČTK místostarostka Jiřina Průšová. Na odstraňování následků pracovali místní lidé, dobrovolní i profesionální hasiči, ve škole pomáhali i rodiče a děti.
"Ležíme v dolíku, nejsme u řeky, ale vtrhla k nám voda s bahnem z okolí. Nejdřív kolem 4:00, podruhé kolem 8:00 a potřetí odpoledne asi v 15:00, pokaždé spadlo předtím kolem 30 milimetrů srážek," řekla Průšová. Po první ranní vlně se podle ní ještě podařilo v obci vyčistit kanály od naplavených větví a nepořádku, vzápětí ale přišla další vlna a bylo třeba odvolat dobrovolné hasiče z jejich zaměstnání, nasadit obecní zaměstnance a uklízet. Do toho přišla ještě třetí odpolední vlna.
"Představy o škodách zatím nemáme, dnes se vše dokumentuje. Na obecním majetku budou škody asi na nějakých cestách, kanalizaci," odhadla místostarostka.
Voda vtrhla i do místní soukromé malotřídní školy Pivoňka, kam chodí v devíti ročnících kolem 80 dětí. "Zasáhly nás dvě vlny, nejdřív to zatopilo šatnu a odpoledne tělocvičnu, naštěstí se voda nedostala do tříd. Z polí šly na vesnici proudy s bahnem a spojilo se to u školy a u pivovaru. Pomáhali nám rodiče, děti a zaměstnanci pivovaru, teď se odklízí bahno před školou, uvidí se, jestli to nepoškodilo novou podlahu, kterou jsme dávali v tělocvičně," řekla Jana Jakubíčková ze školy.
V obci na pomezí Plzeňského a Středočeského kraje zasahovali také profesionální hasiči. "Večer vyjížděly jednotky k nahlášené částečně zřícené budově. Jednalo se o neobydlenou stodolu, takže nehrozilo žádné bezprostřední ohrožení osob. Průzkumem bylo zjištěno, že se po vydatných deštích utrhl jeden roh stavby," řekl mluvčí hasičů Michal Holeček.
Odborníci rozhodli o stabilizaci štítové stěny, aby se zabránilo jejímu dalšímu hroucení na sousední pozemek. "Zásah trval pět hodin a na závěr se na místo dostavil statik, aby prověřil, zda je toto provizorní zajištění dostačující. Podle jeho slov bylo toto opatření maximem toho, co šlo v dané situaci udělat. Stodola nyní neohrožuje žádné osoby ani okolní stavby. Majitelé přesto byli poučeni o dalších nezbytných krocích a opatřeních, která už ale proběhnou bez naší asistence," dodal. Podle Průšové ani jedna z částečně poškozených staveb není nikde u cesty nebo v místech, kde chodí lidé.