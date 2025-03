Narkoman v chatě postřelil dceru kamaráda. Měla to být jen demonstračka, hájí se

Podle žalobce měl Jiří Hájek u sebe samonabíjecí pistoli, i když není držitelem zbrojního průkazu. „Vyčkával na příchod třiatřicetiletého muže s cílem vystřelit na něj do oblasti nohou kvůli sporům. Když muž otevřel dveře, obžalovaný vystřelil směrem k podlaze, střela se rozpadla o dlaždici a zasáhla dívku do nohou,“ popsal dnes u soudu státní zástupce Martin Rykl.

Střela zasáhla dívčinu pravou nohu u kolene a levou pod kolenem. Zraněnou odvezla záchranná služba do nemocnice, kde si dívka s povrchovými zraněními poležela několik dní. Státní zástupce Hájka viní z pokusu o těžké ublížení na zdraví a z nedovoleného ozbrojování.

Zmocněnkyně zraněné školačky navrhuje, aby dívce byla přiznána nemajetková újma za duševní útrapy a bolestné ve výši 290 tisíc korun.

„Mrzí mě, co se stalo, když je ta holka nevinná. Pos... jsem to, to je jasný,“ řekl obžalovaný muž z Prahy, který od 14 let užívá pervitin. Před činem nepracoval a bydlel u přítelkyně v Plzni.

Hájek uvedl, že s otcem postřelené dívky se zná dva roky. „Jsme kamarádi. Mohl jsem u něj občas přespávat. Asi dva měsíce před tím se začal navážet do mé přítelkyně a začal mi vyhrožovat. Cítil jsem v tom problém, tak jsem ho chtěl vystrašit. Chtěl jsem střelit vedle něj, aby se pos... a vys... se na to,“ popsal plán obžalovaný.

Taxíkem dojel do chaty a čekal, až kamarád přijde. „Když se otevřely dveře, něco jsem zařval a vystřelil dolů. Nechtěl jsem ho trefit, chtěl jsem jen demonstračku. Kdybych ho chtěl trefit, nebyl by to problém, stál ode mne dva metry. Kdybych věděl, že tam je jeho dcera, nevystřelil bych,“ hájí se recidivista, který byl v roce 2004 odsouzený na sedm let nepodmíněně za pokus o vraždu a nedovolené ozbrojování.

Po střelbě z chaty utekl, policisté ho po několika hodinách dopadli. Kam ukryl zbraň, odmítá prozradit.

„Myslel jsem si, že jsme kamarádi, rozuměli jsme si. Vídávali jsme se několikrát do měsíce. Nejsem si vědom, že by mezi námi došlo k nějakému sporu. Jeden malý spor možná byl. Šlo o neshody s jeho přítelkyní, ale to jsme si vyříkali. Přijeli jednou za mnou s baseballkou, ale nenapadli mě. To bylo asi čtrnáct dní před tím,“ vypověděl dnes u soudu otec poškozené.

Podle psycholožky a psychiatričky je drogově závislý recidivista vysoce nebezpečný pro společnost. Je závislý na tabáku, metamfetaminu a má sklony ke zneužívání léků na uklidnění. „Není motivován ke změně životního stylu, ústavní léčba nemá smysl,“ stojí v posudku.

K činu podle posudků přistupoval s rozvahou, plánovaně a za své jednání je plně odpovědný. Podle znalkyň má závažné poruchy chování už od dětství, nedokončil ani 7. třídu a z výchovných ústavů utíkal.

Policie pátrala po ozbrojeném muži z Plzně (11. 10. 2024)