Autor: berr
Ve Stříbře na Plzeňsku ztratila devětapadesátiletá žena obálku s tržbou, kterou v poslední listopadový den odnášela do bankomatu. Nešlo vůbec o malou sumu, obálka obsahovala 96 tisíc korun. Po cestě ji však žena upustila a ztráty si všimla až po několika minutách. K místu se vrátila, ale obálku tam už nenašla.
Věc pak ohlásila policii. Obálku s penězi však mezitím nalezla jiná žena, která se procházela po stejné trase.

Svůj bohatý nález chtěla odevzdat městským strážníkům, kteří však zrovna byli služebně mimo pracoviště a na městském úřadě bylo kvůli víkendu zavřeno. Nálezkyně proto počkala do dalšího dne a odevzdala nalezené peníze pracovníkům městského úřadu.

„Obálka s penězi byla následně předána členu představenstva společnosti, které tržba patřila. Ten také osobně poděkoval nálezkyni, která celý obnos uschovala a následně poctivě odevzdala,“ uvedla policejní mluvčí Iva Vršecká.

