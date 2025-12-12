Podvodník se vydával za pracovníka charity. Úprk mu zhatily pomalé dveře

„Muž se snažil vylákat finanční hotovost ze zákazníků prodejny,“ uvedla tachovská policejní mluvčí Iva Vršecká. Policista v civilu, jehož jeho „bohulibá“ činnost zaujala, se mu prokázal a chtěl vidět dokumenty potřebné pro podobnou sbírku. Ty ovšem muž předložit nemohl.
Zvolil proto nejrychlejší cestu útěku z obchodu ven. Rychlost se mu ovšem nakonec nevyplatila. „Vstupní posuvné dveře, které se automaticky otevírají na fotobuňku, na jeho rychlý pohyb včas nezareagovaly a muž do nich prudce narazil,“ potvrdila Vršecká.
Muž se dostal do „zavřeného“ supermarketu, ven už ho dveře nepustily
I přes ránu do hlavy muž pokračoval v útěku. Policista jej zadržel na nedaleké silnici a poté předal kolegům z hlídky, kterou stihl přivolat.
I když se policistům přímo v prodejně nepodařilo prokázat, že by podvodník dokázal lstí z nakupujících získat peníze na „charitu“, bez trestu z případu nevyvázne. V cele si vyslechl podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věc.
„Při nárazu totiž poškodil jak dveře, tak jejich skleněnou výplň, čímž způsobil škodu ve výši 50 tisíc korun,“ vysvětlila mluvčí.