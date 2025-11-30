Už září. V Plzni se rozsvítil vánoční strom, akce přilákala tisíce lidí

Kulturní program, který tradiční akci provází, začal už v 16. hodin vystoupením Junior orchestru Plzeň ze ZUŠ Bedřicha Smetany a pokračoval například povídáním o vánočních zvycích, vystoupením Plzeňského dětského sboru nebo zpěvačky Moniky Bagárové.
|
Před 100 lety poprvé v Plzni rozsvítili vánoční strom, město rozdá sazenice
Město letos v rámci akce připomenulo 100 let od rozsvícení prvního vánočního stromu na náměstí Republiky v Plzni. Proto letos zájemcům nabídlo sto sazenic živého vánočního stromku, aby si je mohli vysadit na svůj pozemek. Přednost měly rodiny s dětmi.
„Myslím si, že je to výborná příležitost především pro nejmenší, kteří budou moct sledovat, jak jim stromek doma poroste a naučí se pečovat o něj. A některý z rozdaných stromů se třeba jednou stane také ozdobou plzeňského náměstí,“ uvedl náměstek primátora Aleš Tolar (STAN).
|
Ve Stodu pokáceli vánoční smrk pro Plzeň. Je to krasavec, jaký se jen tak nevidí
Na náměstí Republiky byl první vánoční strom postavený v roce 1925. Městská rada tehdy určila, aby byl v obecním polesí Pytel vyhledán urostlý smrk a za pomoci hasičů a vojáků vztyčen na náměstí. Osvětlení žárovkami před stoletím instalovaly Západočeské elektrárenské podniky a elektrický proud dodávala Škodovka, což byl projev sponzorství té doby. Pokladničky na peníze a koše na věcné dary se zaplňovaly pro sociální účely Červeného kříže a Masarykovy ligy proti tuberkulóze. Každý večer až do 20. prosince se pod stromem konala vystoupení pěveckých sborů, koncerty hudby Plzeňské posádky a železničářů.