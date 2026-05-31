Strom vyvrácený větrem spadl na Plzeňsku na stan, zranil padesátiletého muže

Vážná zranění způsobil dnes odpoledne padesátiletému muži v Žinkovech na jižním Plzeňsku strom, který nejspíš vyvrátil silný vítr. Strom spadl na stan a muže zavalil. Záchranáři ho po vyproštění a ošetření převezli s mnohočetnými středními až těžkými zraněními do plzeňské fakultní nemocnice, informovala dnes ČTK mluvčí krajské záchranné služby Andrea Divišová a policejní mluvčí Michaela Raindlová. Podobný případ se stal v kraji i v sobotu, kdy strom vyvrácený větrem zranil v Kdyni na Domažlicku pětašedesátiletou ženu. Krajem se dnes přehnal silný vítr, který zaměstnává hasiče.
"Podle dosud zjištěných skutečností došlo pravděpodobně vlivem poryvu větru k pádu starého vykotlaného stromu na přístřešek, pod kterým se nacházel rybář. Při události utrpěl zranění," uvedla k dnešnímu případu Raindlová.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu před silnými bouřkami, které dnes zasáhnou většinu Čech a část Moravy. Doprovázet je může krupobití, přívalový déšť i vítr o rychlosti až více než 70 kilometrů za hodinu. Podle Tomáše Vejvody z plzeňské pobočky ČHMÚ dnes v kraji mnoho srážek nespadlo, přehnal se ale poměrně silný vítr. V Hojsově Stráži na Šumavě dosáhl rychlosti téměř 90 kilometrů za hodinu, v jižních Čechách ve Volyni až téměř 120 kilometrů za hodinu.
"V našem kraji se také vyskytly kroupy až kolem dvou centimetrů, například v okolí Sušice. V jižních Čechách byly srážky výraznější," uvedl Vejvoda. Fronta zasáhla především Pošumaví. přecházela od severozápadu na jihovýchod, tedy na Tachovsku, Domažlicku a Klatovsku. Další podobnou frontu doprovázenou silným větrem meteorologové očekávají kolem 20:00.
V souvislosti s počasím mají dnes zvýšený počet výjezdů hasiči. Podle statistiky zásahů hasiči v kraji během dnešního odpoledne vyjížděli do 17:35 k 86 technickým zásahům, z toho bylo v 75 případech odstranění stromů, a to hlavně na Klatovsku a Tachovsku. Za celou sobou měli hasiči v kraji 24 výjezdů k popadaným stromům.
Sobotní pád stromu na ženu v Kdyni podle policejní mluvčí způsobilo zřejmě rovněž počasí. "Vlivem silného poryvu větru došlo v dané lokalitě k vyvrácení několika stromů. Jeden z vyvrácených stromů následně dopadl na přítomnou ženu," dodala Raindlová.