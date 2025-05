Plzeň se zazelená. Radnice opět rozdává lidem stromy, zasadí je na své pozemky

„Je to podobný program, který jsme schvalovali už loni. Prostřednictvím fondu životního prostředí nabízíme možnost získat stromy k výsadbě na jejich soukromých pozemcích. Oproti předchozímu programu tentokrát více cílíme na výsadbu ovocných stromů,“ uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Tolar (STAN).

Upřesnil, že samotná výsadba se měla odehrávat na jaře příštího roku. „V letošním roce budou moci lidé podávat žádosti a na jaře je úspěšní žadatelé dostanou,“ řekl. Celková hodnota nabízených stromů má být 800 tisíc korun.

Loni magistrát rozdal zhruba 140 vzrostlých, několik metrů vysokých, stromů. Nyní se chystá zaměřit pouze na ovocné stromy. Ty byly v menší míře nabízené i minule. Podle náměstka ale měly nabízené stromy poměrně vysoké kmeny a i proto o ně byl menší zájem. „Teď se bude jednat o stromky nižší a i díky tomu budou moci zájemci oproti minulému roku získat víc než dva,“ řekl.

Když město rozdávalo stromy k zasazení poprvé, byl o ně poměrně velký zájem. Vedoucí odboru životního prostředí Dagmar Svobodová Kaiferová sdělila, že rozhodnutí nabízet nyní výhradně ovocné stromy je právě reakcí na obrovskou poptávku. Upozornila, že nově se darované stromy budou moci sázet mimo zastavěné území města.

„Takže ten, kdo má pozemky ve volné krajině, by to mohl také využít. Právě ovocné stromy se do volné krajiny sází v poslední době hodně. Musí se ale jednat o území na katastru města,“ sdělila. Domnívá se, že velká poptávka po ovocných stromech může souviset i s ekonomickým pohledem. „Lidé začali zahrady více vnímat jako zdroj nějakého produktu,“ konstatovala. Myslí si, že dřívější trend čistě okrasných zahrad už ustoupil.

Magistrát se pro myšlenku nabízet Plzeňanům stromy na jejich pozemky rozhodl, protože chtěl, aby jich v katastru města rostlo víc. Stromy mají pro města mimořádný přínos. Ochlazují totiž klima a zadržují vodu v krajině.