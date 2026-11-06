Studenti v Plzni chystají na úterý další protest za veřejnoprávní média

Studenti Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni a tamější Lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlásili na úterý 10. listopadu další protest na podporu veřejnoprávních médií. Shromáždění obě vysoké školy uspořádaly i 3. listopadu, kdy se před ZČU sešlo téměř 500 studentů a v posluchárně lékařské fakulty přes 250. V úterý půjdou z obou škol průvody studentů na Masarykovo náměstí, kde bude od 15:00 shromáždění, řekl dnes ČTK Adam Bělohradský z iniciativy Studenti ZČU nezávisle.
Organizátoři protestu reagují na vládní návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) pod státní rozpočet. Tento týden v úterý uvedli, že budou v protestech pokračovat. Ve stejný den plánují protesty v symbolických 16:36 i studenti v Praze na náměstí Republiky a v Brně před Janáčkovým divadlem.
"Protestní průvody budou začínat u nás v kampusu a na lékařské fakultě. Medici půjdou kolem regionálního studia České televize v centru, kde se na chvilku zastaví a na podporu zamávají transparenty. Pak se vydají na Masarykovo náměstí. My to uděláme podobně. Zastavíme se na náměstí Míru u rozhlasu, kde jim také zamáváme," řekl Bělohradský.
Přesný čas startu průvodů ještě není dán, ale organizátoři z obou škol ho plánují tak, aby se na Masarykově náměstí sešli v 15:00. "Takže orientačně budeme vycházet v půl jedné," řekl Bělohradský. Na náměstí bude shromáždění se společným programem obou univerzit.
Studenti ZČU ve čtvrtek vyplnili formulář k povolení průvodu a shromáždění, který poslali úřadu městského obvodu Plzeň 3, medici ho poslali na magistrát, protože jdou přes dva obvody Plzeň 1 a 3. "Formality by měly být vyřešené. Pak to zveřejníme a obešleme i nějaké střední školy," řekl Bělohradský. Průvody by měly jít po hlavních ulicích, pokud to úřady povolí, studenti s nimi chtějí trasy koordinovat.
Studenti lékařské fakulty se sejdou do 12:30 u lékařské fakulty. "Chtěli bychom, aby všichni medici, co s námi půjdou, měli na sobě bílé pláště, abychom byli jako pěst na oko a byli vidět," řekl Jakub Parobek ze studentského akademického senátu. Průvod mediků půjde přes most na sady Pětatřicátníků, kde se připojí právnická a filosofická fakulta ZČU a dojdou před budovu regionální ČT, kde zazní první proslov. "Na Masarykově náměstí chceme mít program do 16:36. Náš plán je třeba to, že jsme kontaktovali bývalou paní rektorku (UK) a dnes naši proděkanku Milenu Králíčkovou. Mrzelo ji, že už s námi nemohla být 3. listopadu. Doufáme, že bude mít zájem vystoupit," uvedl.
Od fakulty k sadům Pětatřicátníků půjdou medici po chodníku až k ČT. Poté vyjdou na Americkou a následně na frekventovanou Klatovskou třídu. "Chceme jít po hlavních trasách, abychom byli opravdu vidět," řekl Parobek. Studenti teď čekají, až se jim ozve policie a požádají ji o pomoc. "Chceme se s nimi domluvit, že až budeme přecházet kritické body, že by třeba na pět minut zastavili dopravu," uvedl.
Na ZČU bude 10. listopadu slavnostní vědecká rada a vyučování tam skončí ve 12:00. "Rektor (UK) už asi před týdnem oznámil, že bude 10. listopadu rektorské volno od 12:00. Ve čtvrtek ale šly informace, že se má protáhnout na celý den a mám pocit, že už je to z Prahy i potvrzené," uvedl Parobek. Tento týden v úterý zrušil děkan lékařské fakulty výuku od 11:00 do 14:00, kdy se konalo shromáždění. Bělohradský uvedl, že ve čtvrtek zaslal rektorovi ZČU informace o akci. "Velice nás podporuje. Žádal třeba děkany, aby byli tolerantní k našim absencím," uvedl.
Vládní plán, který ČT a ČRo zároveň ubere peníze, čelí kritice opozičních poslanců, ale i rektorů vysokých škol, církví, divadel i jiných kulturních institucí a části veřejnosti. Vládní politici návrh obhajují, odmítají třeba argument, že změna financování ohrozí nezávislost těchto médií.