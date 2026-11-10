V Plzni vyšly pochody studentů na podporu médií, kultury a za víc peněz pro VŠ

V Plzni dnes vyšly dva pochody desítek studentů na podporu veřejnoprávních médií, kultury i vyšších výdajů na vysoké školství. Z kampusu Západočeské univerzity (ZČU) na Borech šla téměř stovka vysokoškoláků, od Lékařské fakulty Univerzity Karlovy u fakultní nemocnice na Lochotíně se jich vydalo na poklidný protestní pochod přes 50. Setkali se v centru města na Masarykově náměstí, kde bylo od 15:00 do 16:36 shromáždění s projevy a hudbou. Na náměstí jich byly téměř dvě stovky, zjistila ČTK.
Organizátoři protestu, který se opakuje po týdnu, reagují na vládní návrh na rušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) pod státní rozpočet. Podle organizátorky pochodu Ludmily Váňové z iniciativy Studenti ZČU nezávisle nejde jen o zachování poplatků, ale také o ochranu kultury a diskusi o podfinancování vysokých škol.
"Univerzity dnes nemají prostředky na to, aby špičkové odborníky za výuku důstojně zaplatily. Ti tak musí kumulovat úvazky a lovit granty pro pouhé finanční přežití. Spousta z nich vyhoří a nakonec zcela z akademické sféry odejde," uvedl na úvod shromáždění na Masarykově náměstí Jakub Parobek ze senátu lékařské fakulty. Váňová dodala, že se sešli kvůli tomu, že je pro ně důležitá budoucnost, o níž se teď jedná. "Chceme vědět, že budeme bezcenzurně informováni. Nedovolíme, abychom žili v podobné době jako naši rodiče. Nechceme, abychom žili v manipulativní, bezohledné a sebezájmové společnosti a v rozvráceném světě," uvedla.
Emeritní rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková řekla, že shromáždění posílá vládě jasný vzkaz, že studentům není jedno, co plánuje s médii veřejné služby a že udělají vše pro to, aby zabránili 'orbánizaci' společnosti. "Média veřejné služby musí dále sloužit občanům, a ne politikům," uvedla. Vláda podle ní už zkoušela, co si občané nechají líbit - třeba bez opodstatnění výrazně změnila koordinaci lidskoprávních agend a boje proti závislostem. Setkání vysílá ještě apel na financování vysokých škol. "Procento HDP, které vláda investuje do vzdělání a výzkumu fakticky klesá. A to v době, kdy jiné země do těchto oblastí výrazně investují a zvyšují potenciál pro znalostní ekonomiku, lepší životní úroveň a prosperitu obyvatel," řekla. Obává se i toho, že připravovaný zákon o vysokých školách nebude garantovat akademické svobody.
Podle známého plzeňského činovníka v nezávislé kultuře a pedagoga Romana Černíka už vláda mluví o škrtání prostředků na veřejné školství. "A znovu se vytahují nápady, že by se školné mohlo platit, protože přece máme velký deficit," řekl. Kulturní politika ministra Oty Klempíře (za Motoristy) je podle něj jednoduchá: 'Koho prachy bereš, toho píseň budeš zpívat,' uvedl. Dodal, že teď musí lidé držet pohromadě, setkávat se a být slyšet.