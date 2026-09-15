Studenti ZČU zpracovali odkaz Václava Havla ve fotce, malbě i nových médiích

Texty a myšlenky dramatika a disidenta Václava Havla ve fotce, malbě i nových médiích zpracovali studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), kteří nezažili komunistický režim ani Havlovu prezidentskou éru. Výsledkem jsou desítky různých interpretací, kterými projekt Havel 26 připomene nedožité 90. narozeniny prvního prezidenta ČR, řekla ČTK mluvčí ZČU Andrea Čandová.
"Přestože většina Havlových her a statí vznikla před desítkami let v odlišném režimu, ukazuje se, že i dnes mají co říci nejmladší umělecké generaci. Právě v současném světě přeplněném informacemi a dezinformacemi, v němž se rozostřují a znejasňují základní hodnoty, nabývají Havlovy úvahy o zneužitelnosti jazyka a důležitosti individuální odpovědnosti znovu na významu," řekla kurátorka Daniela Kramerová.
Pravdu a lež ve veřejném prostoru, osobní odpovědnost a angažovanost, zneužívání jazyka nebo manipulaci s informacemi vztáhli studenti k současnosti z perspektivy generace, která vyrostla v demokracii a zkušenost s totalitním režimem zná jen zprostředkovaně. "Neznám bezmoc života pod obuškem totalitní moci a přál bych si, aby toto štěstí přetrvalo i dalším generacím. Je nesmírně důležité připomínat si všední i velké hrdinské činy odvážných lidí, kteří se vzepřeli nátlaku. Lidí odmítajících shrbený život," řekl Ondřej Pešta z ateliéru animace.
"Po stupňující se frustraci z politického dění v ČR jsem se rozhodla ukázat, jak vnímám každodenní servírování politiky běžnému občanovi. Skrumáž relevantních a irelevantních výroků a informací skrze které se musí člověk doslova přejídat každý den, aby byl v obraze,“ řekla studentka ateliéru malba Miroslava Benett o své audiovizuální instalaci Nežer to.
Fakulta teď díla vystaví na několika místech. První výstava začala v neděli na Radbuzské náplavce v Plzni a potrvá do 27. listopadu. Od 12. listopadu do 9. prosince představí další část projektu Galerie Ladislava Sutnara v Plzni a od 1. prosince do 29. ledna bude výběr prací také v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Projekt si tak lidé prohlédnou v galeriích i ve veřejném prostoru, dodala mluvčí. Součástí programu bude také komponovaný večer na plzeňské fakultě. Ve středu 25. listopadu od 18:00 nabídne mimo jiné scénické nastudování Havlových textů ve spolupráci s Divadlem Josefa Kajetána Tyla a hudební program vztahující se k Havlovi a jeho kulturnímu okruhu.