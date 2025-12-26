Ženy měly v armádách leckdy lepší výsledky než muži, říká studentka

Jitka Kubíková Šrámková
  8:02aktualizováno  8:02
Šestnáctiletá Natálie Šmejkalová z Tachova miluje vojenskou historii, uniforem má prý plnou skříň. „Mrzí mě, že se většinou vyzdvihovaly zásluhy mužů, mluvilo se o obráncích státu, obráncích země, ale méně už o ženách, kterých bylo v armádě také hodně,“ vypráví studentka, která se rozhodla propagovat zásluhy žen v armádě.
Natálie Šmejkalová na snímku pořízeném na Slavnostech svobody v Plzni při...

Natálie Šmejkalová na snímku pořízeném na Slavnostech svobody v Plzni při Convoy of Liberty | foto: Archiv Natálie Šmejkalové

Natálie Šmejkalová z Tachova propaguje zásluhy žen v armádě.
Natálie Šmejkalová chtěla vystudovat vojenské lyceum v Moravské Třebové. To ji...
Natálie Šmejkalová chtěla vystudovat vojenské lyceum v Moravské Třebové. To ji...
Natálie Šmejkalová chtěla vystudovat vojenské lyceum v Moravské Třebové. To ji...
10 fotografií

Jednou z žen, které středoškolačka obdivuje, je Eleonora Báčová. „To byla naše první stíhací pilotka. Psala se 50. léta a jí bylo přes dvacet. A víte, že létala v Plzni v Líních? “ vypráví zaníceně studentka a doplňuje i další informace o Báčové, která v 50. letech pilotovala stíhací letoun sovětské výroby MiG-15.

„Když zakázali v druhé polovině 50. let ženám v Československé armádě létat, tento zákaz velmi těžce nesla,“ vypráví dívka. „Eleonora Báčová byla sportovně založená, trénovaná, létání byl pro ni celý život. Nejdříve ji vycvičili, a pak musela asi v pětadvaceti letech skončit. To muselo být strašné,“ vypráví Šmejkalová, která možná tak trochu ví, co první stíhací pilotka prožívala.

Natálie Šmejkalová na snímku pořízeném na Slavnostech svobody v Plzni při Convoy of Liberty
Natálie Šmejkalová z Tachova propaguje zásluhy žen v armádě.
Natálie Šmejkalová chtěla vystudovat vojenské lyceum v Moravské Třebové. To ji nevyšlo, chce však vstoupit do aktivních záloh.
Natálie Šmejkalová chtěla vystudovat vojenské lyceum v Moravské Třebové. To ji nevyšlo, chce však vstoupit do aktivních záloh.
10 fotografií

Snem Šmejkalové totiž bylo od mala vojenské lyceum v Moravské Třebové. Když však kvůli očím neprošla testy, učinila kompromis, začala studovat dopravní průmyslovku v Plzni a hodlá také vstoupit do aktivních záloh.

Doprava je totiž dalším koníčkem, kterým se zabývá. „Vláčky, to bylo s bráchou naše velké hobby. Jezdili jsme za nimi po celé republice,“ vypráví dívka.

Plzní projel rekordně velký Konvoj svobody, sledovaly ho desetitisíce lidí

Doma má nejen vláčky, ale i plnou skříň dámských vojenských uniforem, které sbírá. Zajímá ji hlavně československá a česká armáda, ze zahraničí pak vojenské úbory Velké Británie za druhé světové války.

Neznamená to však, že se spokojí jen se shromažďováním vojenských oděvů. Často je také kvůli různým akcím obléká a představuje veřejnosti. Je totiž členkou Klubu vojenské historie Kolín. „U nás na západě Čech strašně frčí 2. světová válka, která je spojená s Američany, já se ale hlavně zaměřuji na Československou lidovou armádu,“ vysvětluje Šmejkalová.

Proto také dojíždí za svými vojensko-historickými zážitky do Kolína. Setkává se tu třeba i s kamarády z Brna či jiných míst Moravy, protože kolínský klub má velké renomé.

„Ráda se do uniforem oblékám,“ líčí Šmejkalová, která se účastní různých akcí vojenské historie. A nikdy na nich neopomene mluvit o zásluhách žen v armádě a propagovat je. „Mluvím třeba o československých holkách ve WAAF, kterých tam bylo hodně,“ říká.

Tank Sherman se proletěl nad Plzní, atrakce trvala jen pár minut

Jedná se o československé ženy ve Women's Auxiliary Air Force, tedy v britském královském letectvu. Ženám v armádě je podle ní třeba se věnovat, protože se jedná o nedostatečně prozkoumané až opomíjené téma.

„Je třeba připomínat, že hodně žen mělo lepší výsledky než muži. Třeba ve střelbě často ženy daly mužům na frak, podobné to bylo ve spojařství. Když zasedly k vysílačce či radiostanici, jejich pečlivost nesla plody. Navíc když nemohly do bojových jednotek, byly rády, že mohou své schopnosti ukázat alespoň v této oblasti,“ vypráví studentka.

Za zajímavé téma považuje rozdílné postavení žen za 2. světové války v armádách západních a v armádě v Sovětském svazu. „Třeba v Británii byly ženy hlavně zdravotní sestry a byly také součástí pomocných sborů, zatímco v Sovětském svazu byly součástí bojujících složek,“ vypráví mladá žena. „Zkrátka na západě byla žena braná jako opečovávatelka, která je doma s dětmi,“ vypráví.

A jaké uniformy byly podle ní nejslušivější? Prý ty československé z 50. let, kdy ještě vycházely z prvorepublikových modelů. „Samozřejmě byly trošku přizpůsobené tehdejší době, ale pořád byly moc elegantní, vytvářely slušivou siluetu širokých ramen, úzkého pasu, byly vlněné, s efektně navrženými kapsami,“ má jasno studentka.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná dnes

Co myslíte, měla by se Emily in Paris přejmenovat na Emily in Italy?

Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris, zažila několik vztahů. Jedním z jejích partnerů byl i Jamie Campbell Bower. Ten nyní září jako Vecna v...

KVÍZ: Jak dobře znáte české vánoční písně?

Zpěvačka Ewa Farna

České Vánoce nejsou jen o cukroví, pohádkách a bramborovém salátu. Patří k nim i písničky, které se každoročně vracejí do rádií, playlistů i našich hlav. Některé známe zpaměti, jiné si pamatujeme...

Hasiči museli u požáru v Kamenici evakuovat 33 lidí, jedna žena je vážně zraněná

Záchrana chlapce, pod nímž se na rybníku Asuan v Praze 13 prolomil led

V Kamenici u Prahy v pátek ráno hasiči zasahují u požáru bytu ve třetím patře domu, zachránili z něj tři lidi. Ženu s popáleninami ve vážném stavu převezli záchranáři do nemocnice letecky, do...

26. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Novoroční kondici prověří 183 schodů rozhledny

ilustrační snímek

Heslem „Jak na Nový rok, tak po celý rok“ se mohou řídit účastníci již 26. ročníku tradičního výstupu na Andrlův Chlum u Ústí nad Orlicí.

26. prosince 2025  9:20

Vozovky na severu Čech mohou místy namrzat, na Jizerce bylo skoro minus 15

ilustrační snímek

Vozovky na severu Čech mohou místy namrzat, sjízdné jsou s opatrností. V noci teploty opět klesly pod minus pět stupňů Celsia a na Jizerce v Jizerských horách...

26. prosince 2025  7:22,  aktualizováno  7:22

Anděl i žena regionu. Zlínská laktační poradkyně pomáhá i nedonošeným dětem

Dětská sestra Markéta Macků získala cenu Purpurové srdce, ve zlínské krajské...

Dětskou sestru a laktační poradkyni Baťovy nemocnice ve Zlíně Markétu Macků vnímají rodiče miminek jako anděla s velkým srdcem. Jejich přízeň jí přinesla cenu Purpurové srdce, kterou každoročně...

26. prosince 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zápisy budou v Jablonci dřív, informace získají rodiče i přes aplikaci

Ilustrační snímek

Zápis prvňáků na školní rok 2026/2027 do jabloneckých základních škol se uskuteční dříve, než bylo obvyklé, dojde k němu 12. února 2026. Podstatné informace mohou rodiče získat již nyní v aplikaci...

26. prosince 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Nezničitelný Zátopek si opět běží pro zlato. Tentokrát jako betlémská figurka

Řezbář Jaroslav Beneš s figurkou Emila Zátopka.

Legendární vytrvalec si znovu běží pro olympijské zlato. Nyní však jako dřevěná figurka z rukou loštického řezbáře Jaroslava Beneše, který svůj slavný betlém plný moravských i místních osobností a...

26. prosince 2025  8:02,  aktualizováno  8:02

Ženy měly v armádách leckdy lepší výsledky než muži, říká studentka

Natálie Šmejkalová na snímku pořízeném na Slavnostech svobody v Plzni při...

Šestnáctiletá Natálie Šmejkalová z Tachova miluje vojenskou historii, uniforem má prý plnou skříň. „Mrzí mě, že se většinou vyzdvihovaly zásluhy mužů, mluvilo se o obráncích státu, obráncích země,...

26. prosince 2025  8:02,  aktualizováno  8:02

Výlet do časů, kdy ilustrace byla králem. Kniha holduje kreslíři Junkovi

Monografie ukazuje všestranného malíře Václava Junka. Ilustroval slabikář i...

Hradecký publicista Jiří Polák se rád vrací, řečeno s klasikem trampské písně, „do poválečných let, kdy vycházel náš starý dobrý Vpřed... “ Ctitele Jaroslava Foglara tam vede nejen věčná klukovská...

26. prosince 2025  7:52,  aktualizováno  7:52

Vánoční zoo s tisíci světly

Z Liberce se po dvou letech vrátila dvorská samice žirafy Rothschildovy Obioma,...

Až do 4. ledna potrvá Vánoční zoo v královédvorském safari parku, který rozzářily statisíce světel.

26. prosince 2025  7:41

L-159 by podle experta měly projít modernizací a zůstat ve výzbroji armády

ilustrační snímek

Lehké bojové letouny L-159 Alca, od jejichž zařazení do služby na letecké základně v Čáslavi uplynulo 25 let, by podle vojenského publicisty Jiřího Vojáčka...

26. prosince 2025  5:50,  aktualizováno  5:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vraždil na Štědrý den ve Vratimově, šestapadesátiletému muži hrozí až 18 let

ilustrační snímek

Šestapadesátiletého muže, kterého na Štědrý den policie zadržela v souvislostí s násilnou smrtí muže ve Vratimově na Ostravsku, ve čtvrtek vyšetřovatel obvinil z vraždy. Obviněný muž svou oběť znal,...

25. prosince 2025  22:02

Z vraždy ve Vratimově na Ostravsku policie obvinila šestapadesátiletého muže

ilustrační snímek

Šestapadesátiletého muže, kterého na Štědrý den policie zadržela v souvislostí s násilnou smrtí muže ve Vratimově na Ostravsku, dnes vyšetřovatel obvinil z...

25. prosince 2025  19:27,  aktualizováno  19:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.