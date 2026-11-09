Viktorie Snášelová získala také ocenění za nejlepší výsledek v teoretickém kole a cenu pro nejlepší dívku soutěže. Podle České astronomické společnosti (ČAS) také získala stříbrnou medaili na seniorské IOAA ve Vietnamu.
Letošní úspěch patří k dosud nejlepším výsledkům české reprezentace, ocenění získalo všech pět členů českého týmu. Stříbrní byli Dario Heinich z Gymnázia Šlapanice a Lukáš Závodný z Gymnázia Břeclav. Amélie Zemanová z pražského Gymnázia Christiana Dopplera si odváží bronzovou medaili a čestné uznání získal Vladimír Kopecký z Gymnázia Nad Alejí v Praze.
V úloze zasazené do roku 1866 hledali pomocí pozorování tří hvězd polohu britské obchodní lodi, kterou bouře odchýlila z kurzu v Thajském zálivu, a určovali cestu do nejbližšího přístavu.
„Viktorie je neskutečně šikovná a strašně na sobě pracuje, neustále. V astronomii předbíhá nejen spolužáky, ale občas i učitele. A je to radost jenom vidět, jak přemýšlí nad těmi úlohami. A jakmile si něco vezme do hlavy, tak to dokončí,“ řekl její učitel fyziky Daniel Eret.
Bez mobilů a elektroniky
Když ji například doprovázel na letošní celostátní kolo astronomické olympiády, tak se letmo zmínil o speciální teorii relativity, a ona během cesty vlakem odvodila základní transformace teorie. „Jenom z toho, že pochytila, jak jsme se o tom bavili, trochu se vyptávala a pak mi ukázala na papírku: Je to takhle správně? A samozřejmě to všechno bylo správně,“ dodal s tím, že Viktorie studuje kvintu Masarykova gymnázia, které není specializované na matematiku a fyziku. Dívka je v jazykové třídě, kde má jen dvě hodiny fyziky týdně.
Podle ČAS řešili soutěžící náročné teoretické úlohy z astronomie a astrofyziky. V jedné z nich například z naměřených dat určovali vzdálenost supernovy 1987A porovnáním rychlosti rozpínání vyvržené hmoty s její zdánlivou velikostí na obloze.
V další úloze, zasazené do roku 1866, hledali pomocí pozorování tří hvězd polohu britské obchodní lodi, kterou bouře odchýlila z kurzu v Thajském zálivu, a určovali cestu do nejbližšího přístavu.
Praktická část zahrnovala kolo v planetáriu i pozorovací úlohu zasazenou na Měsíc. Po dobu soutěže neměli účastníci přístup k mobilním telefonům ani k jiné elektronice. Vedoucí výprav se podíleli na diskusích o zadání a řešení úloh.
Letošní IOAA-jr, určená soutěžícím do 16 let, se konala od 1. do 8. listopadu v thajském městě Ubon Rátčchatchání. Olympiádu zahajovala na místní univerzitě thajská princezna Macha Čakrí Sirindchorn.
Snášelová navázala na úspěch Alexe Faivre, který byl absolutním vítězem v roce 2024 v nepálském Káthmándú.
Čeští studenti se juniorské IOAA účastní od jejího vzniku v roce 2022. Z prvního ročníku v Rumunsku přivezli dvě zlaté a jednu bronzovou medaili. Na seniorské IOAA soutěží Česko od roku 2010, mezi její nejvýraznější úspěchy patří absolutní vítězství Stanislava Fořta.