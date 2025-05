Nehoda osobního automobilu a motocyklu na železničním přejezdu u Stupna na Rokycansku zastavila vlaky na regionální trati z Plzně do Radnic. Doprava by se měla podle webu Českých drah obnovit před...

Praha se zase rozroste! Kudy povedou tramvajové trasy do středních Čech?

Cesta tramvají až do Zdib? Proč ne! Stavba trati Praha-Zdiby-Sedlec by měla začít už za dva roky. A v plánu jsou i další tramvajové trasy do Středočeského kraje.