Těžaři se kvůli zlatu zase zajímají o hlušinu u Rabí. Na Šumavě panují obavy

Jaroslav Nedvěd
  9:52
Obavy z toho, že se znovu rozjíždí snahy prosadit těžbu zlata v oblasti Kašperských Hor na Šumavě, vyvolal zájem zástupců státního podniku DIAMO o získání hornin v bývalém lomu u Rabí. Tam totiž skončily tuny materiálu, když si v devadesátých letech těžaři u Kašperských Hor dělali průzkum, aby věděli, jak to se zlatem pod zemí vypadá. Dnes je odhadováno, že ho tam může být kolem 120 tun.
Fotogalerie4

Státní zámek DIAMO má zájem o získání hornin v bývalém lomu nedaleko šumavského Rabí. | foto: Město Rabí

Horniny v lomu u Rabí mohou být pro těžaře zajímavé proto, aby si vyzkoušeli metody, jak rozptýlené zlato z materiálu získat. A starosta Rabí Miroslav Kraucher zájem zástupců podniku DIAMO považuje za možný další počátek snahy otevřít cestu k těžbě v oblasti Kašperských Hor. Jejich starosta Jan Voldřich to vnímá úplně stejně.

„Můžeme vyloučit plánování těžby ložiska Kašperské Hory prostřednictvím DIAMO,“ uvedla ve čtvrtek mluvčí podniku Hana Volfová.

Těžaři se pokusili získat povolení k průzkumům ložisek naposledy před více než dvěma roky. Ministerstvo životního prostředí to ale v roce 2024 odmítlo. Ve zdůvodnění bylo uvedeno, že těžba by byla v rozporu se zásadami ochrany životního prostředí i veřejným zájmem.

Těžaři opět chtějí šumavský „zlatý poklad“. Místní věřili, že už bude klid

Proti plánům na obnovení těžby v lokalitě dlouhodobě vystupují zástupci šumavských obcí, ochránci přírody i představitelé Plzeňského kraje. Zdůrazňují možné negativní dopady případné těžby na region.

Starosta Rabí Miroslav Kraucher prohlásil, že zástupci DIAMO při setkání na konci loňského roku oznámili, že budou v novém řízení usilovat o to, aby získali část horniny v bývalém lomu. Podle starosty o to měli zájem už dříve. „DIAMO po nějaké přestávce přišlo s tím, že o to dál bude usilovat,“ řekl.

Podle starosty město chce, aby materiál v lomu zůstal. Zásadním důvodem pro tento postoj je obava, že materiál z lomu bude podrobený zkoumání, jakým způsobem z něho zlato dostat a jak by se mohlo těžit u Kašperských Hor například bez použití metody louhování kyanidem. „Materiál, který je v lomu, je reprezentativní vzorek toho, co je pod Kašperskými Horami,“ uvedl Miroslav Kraucher.

Zastupitelé Plzeňského kraje odmítli průzkum zlatonosných ložisek na Šumavě

Tvrdí, že hornina leží v lomu od roku 1993, kdy těžaři dělali průzkum ve štole Naděje v Amálině údolí. Průzkum tam začal v roce 1982 a trval do roku 1996, kdy byl zakázán. „Polovina toho, co tam vyrubali, skončila v lomu u Rabí,“ konstatoval. Má jít o celkem 17 tisíc tun hlušiny ze štoly Naděje.

Mluvčí podniku DIAMO Hana Volfová zdůrazňuje, že materiál v lomu je část výhradního ložiska Kašperské Hory, které vlastní stát. Tvrdí, že v bývalém lomu Rabí jsou deponovány zásoby rudy, které jsou významné v evropském měřítku obsahem wolframu a zlata.

Podle Volfové chce DIAMO ověřit obsah wolframu a zlata. „V případě, že se potvrdí zvýšené obsahy zlata a wolframu, navrhnou v laboratořích DIAMO bezpečnou technologii získávání wolframu a zlata bez využití zakázaného kyanidu,“ uvedla.

DIAMO chce také ověřit obsah nežádoucího arsenu v uloženém materiálu a jeho samovolné loužení do okolního prostředí. Pokud by se potvrdilo samovolné loužení arsenu do okolního prostředí, bude DIAMO navrhovat přemístění do bezpečných a kontrolovaných prostor.

K tomu, aby mohl podnik své záměry uskutečnit, musí získat souhlas ministerstva životního prostředí, které by opravňovalo DIAMO provádět průzkumné práce. „Názor dotčených obcí je pro nás důležitým vodítkem pro plánování průzkumných prací,“ konstatovala.

Volfová tvrdí, že DIAMO s ohledem na citlivou pozici dotčených obcí připravuje žádost o stanovení průzkumného území s návrhy prací, které budou výhodné jak pro stát, tak pro místní obyvatele.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

V pardubické bytovce hořela elektroinstalace, do nemocnice odvezli pět lidí

Při nočním požáru v Pardubicích zachránili hasiči osm lidí, pět skončilo v...

Noční požár vyhnal z postelí obyvatele bytového domu na Bílém předměstí v Pardubicích. V suterénu začala nad ránem hořet elektroinstalace, požár způsobil silné zakouření prostor. Hasiči z objektu...

30. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  10:25

VIDEO: Výdejní boxy vykrádal pravidelně, policisté si v úkrytu na zloděje počíhali

Vylamoval zámky od výdejních boxů, policisté ho chytili přímo při krádeži

Skoro jako do supermarketu chodil k výdejním boxům na Prahu 4 jedenačtyřicetiletý muž. S páčidlem v ruce vylamoval jednotlivé schránky takřka každý druhý den. Pravidelnost jeho „návštěv“ se mu stala...

30. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

VIDEO: Chodkyně ignorovala semafor, auto ji po srážce popovezlo na kapotě

Chodkyně na přechodu vběhla přímo pod auta, jedno ji srazilo

Lehkovážné vběhnutí do silnice se ošklivě vymstilo ženě, kterou tento týden v Brně srazilo auto. Chodkyně ignorovala červenou na semaforu a navíc se ani nerozhlédla. Kvůli své zbrklosti skončila...

30. ledna 2026  10:12

Hádka opilého páru se zvrhla. Muž bodl družku okrasnou šavlí, je obviněn z vraždy

Olomoučtí kriminalisté stíhají pro vraždu sedmapadesátiletého muže, který podle...

Olomoučtí kriminalisté stíhají pro vraždu sedmapadesátiletého muže. Obviněný podle nich šavlí zavraždil svou osmatřicetiletou družku v obci Čelčice na Prostějovsku. Hrozí mu 10 až 18 let vězení.

30. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  10:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Liberecku ve čtvrtek večer po střetu s autem zemřel 55letý chodec

ilustrační snímek

Po střetu s osobním autem zemřel ve čtvrtek večer na Liberecku pětapadesátiletý muž. Tragická nehoda se stala ve Čtveříně nedaleko Turnova. Její okolnosti se...

30. ledna 2026  8:19,  aktualizováno  8:19

Počasí o víkendu nepotěší nikoho, příští týden přijde výrazný teplotní skok

Sníh v hlavním městě od rána komplikuje dopravu. Pražští silničáři nasadili...

Kdo doufal, že si o víkendu užije příjemnější zimní počasí, bude zklamaný. Českou republiku čekají převážně zatažené dny, místy slabé sněžení a nepříjemné mrznoucí mlhy. Výraznější změna přijde až v...

30. ledna 2026  9:59

Lokalita okolo parkovacího domu v centru Liberce dělá řidičům i chodcům problémy, co na to odborníci?

30. ledna 2026  9:57

Odstartováno! 59. ČEZ Jizerská 50 otevřela své brány závody bruslením

30. ledna 2026  9:56

Těžaři se kvůli zlatu zase zajímají o hlušinu u Rabí. Na Šumavě panují obavy

Státní zámek DIAMO má zájem o získání hornin v bývalém lomu nedaleko šumavského...

Obavy z toho, že se znovu rozjíždí snahy prosadit těžbu zlata v oblasti Kašperských Hor na Šumavě, vyvolal zájem zástupců státního podniku DIAMO o získání hornin v bývalém lomu u Rabí. Tam totiž...

30. ledna 2026  9:52

Otevřený dopis ministru životního prostředí

30. ledna 2026  9:46

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Slavnosti moravského uzeného již tuto sobotu v Praze

30. ledna 2026  9:37

Firmě se nevyplácí drahý provoz chátrající budovy, nahradí ji nový dům

Chátrající kancelářská budova v budějovické Čechově ulici půjde k zemi. Nahradí...

Chátrající kancelářskou budovu v českobudějovické Čechově ulici opustili na začátku roku její nájemci a ještě letos nejspíš půjde k zemi. Nahradí ji nový dům s kancelářemi i byty, na přilehlých...

30. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.