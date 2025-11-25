Napadl první sníh a driftaři znovu řádí na Šumavě. Smyky zachytila kamera

S příchodem prvního sněhu nastaly na Šumavě opět problémy s driftujícími řidiči. Počet šoférů, kteří na parkovištích i v zatáčkách na silnicích záměrně dostávají auta do smyku, přibývá. Nejenže ruší noční klid, ale ohrožující i ostatní auta či chodce. Kamery například zachytily víkendové řádění na parkovišti v Modravě.

Driftující řidiči začali na parkovišti v centru Modravy řádit v sobotu kolem 18. hodiny a skončili zhruba ve dvě ráno. Neomezili se jen na parkoviště, vozidla dostávali do smyku také na ulici, zajížděli i tam, kam mohou jen rezidenti.

Jejich jízdu zachytil kamerový systém. V jednu chvíli bylo na parkovišti dohromady 11 aut. „Téměř většina má upravený výfuk, takže si dovedete představit, jaký kravál to je. Bydlím u parkoviště, mám dvě malé děti, a když vám pod okny začnou jezdit tahle upravená auta, je to dost obtěžující, děti to budí ze spaní. Terorizují nás,“ stěžuje si referent obce Modrava Petr Sedláček.

Ten upozorňuje, že i když je mrazivé počasí, parkoviště využili také návštěvníci Šumavy se svými karavany a přespali v nich. Rozhodně klidnou noc neměli.

Driftaři vyjeli do Špindlerova Mlýna bez sněhových řetězů, dostali pokuty

Už v loňském roce se vedení obce s policisty domluvilo, že jakmile se driftující auta objeví, bude je informovat. Policisté posílili v oblasti hlídky, na zavolání přijedou, i několikrát za den. Ale jakmile vyřeší problém na jednom místě, objeví se jinde. Navíc než dojedou ze služebny v Kašperských Horách či ze Sušice, což jim trvá půl hodiny, bývají hříšníci často už pryč.

„Myslím si, že si dávají vzájemně vědět, jestli je takzvaně vzduch čistý, jestli tam policisté jsou nebo se k nim blíží,“ domnívá se Sedláček.

Policisté jsou ale i úspěšní. „Ve čtvrtek a během víkendu jsme zkontrolovali pes 20 řidičů a ve dvou případech jsme jim udělili pokutu,“ sdělil policejní mluvčí Michal Schön. V jaké výši to bylo, neupřesnil.

Přímo na místě mohou udělit maximální pokutu 1 500 korun. Pokud případ postoupí k dovyřešení správnímu orgánu, je to od 2 500 do 5 tisíc korun.

Jestli to někoho odradí od dalších automobilových hrátek na sněhu, těžko říct. „Vloni sem jezdili mladí lidé z Příbrami. Obětovali dvě hodiny času, aby si pak u nás zablbli,“ kroutí hlavou referent, který má s nimi už pětileté zkušenosti a počet driftařů podle něj neustále narůstá.

Problém není jen v samotné Modravě, ale například i v sousední Filipově Huti, Srní, Prášilech, na Kvildě ... zkrátka všude, kde jsou parkoviště či jiná volně přístupná prostranství. Navíc driftaři dostávají záměrně auta do smyku také v zatáčkách na silnicích. Ohrožují tak i ostatní řidiče. „Kloužou do krajnic, ve Filipově Huti například vyvrátili sněhové patníky,“ vyjmenoval modravský referent.

VIDEO: Mladý cizinec driftoval na náměstí v Plzni, autem pak naboural do domu

Dodal, že driftaři ohrožují také chodce a je podle něj jen otázkou času, kdy se někomu něco stane. „V obci máme omezenou rychlost na 20 kilometrů za hodinu, běžně jezdí padesátkou a více. Kvůli světelnému znečištění musíme veřejné osvětlení v noci vypínat, chodci pak jsou špatně vidět,“ obává se Sedláček možného neštěstí.

Velké parkoviště, které slouží i jako točna autobusů, není oplocené a nemá ani závoru. Vybudovat toto všechno by stálo ohromné peníze, na což obec nemá.

Existuje tedy nějaké řešení? Podle Sedláčka ne. „Pomohlo by snad jen globální oteplení,“ zauvažoval s nadsázkou. „Sníh je dnes už jen na horách, proto sem jezdí. Je to pro ně adrenalin. Před čtyřmi lety se místní naštvali, jednomu ruply nervy a došlo k potyčce. Nakonec musel k soudu za ublížení na zdraví,“ uzavřel místní občan s tím, že si není úplně jistý ani výsledným efektem medializace problému. Nadšence do driftování to může ještě více vyprovokovat.

