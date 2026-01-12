V Pošumaví chtějí mít větší vliv na rozhodování o jaderném úložišti a píšou vládě

Autor: ČTK, iDNES.cz
  17:52aktualizováno  17:52
Všech deset dotčených obcí z Pošumaví, kde stát zvažuje hlubinné úložiště jaderného odpadu, chce posílit práva samospráv při rozhodování o tomto projektu. Výzvu ke změně zákona, která by to zajistila, pošlou obce nové vládě, vedení ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), poslancům a senátorům. Uvedl to starosta Chanovic Petr Čotek (Sdružení pro budoucnost).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

V textu, který má ČTK k dispozici, požadují, aby zákonodárci schválili novelu zákona o úložišti, která posílí práva samospráv a zajistí komplexnost přípravy úložiště. Souhlas dotčené obce musí být nezbytnou podmínkou pro umístění úložiště na území obce, uvedli starostové. Zároveň podpořili stížnost k Výboru Aarhuské úmluvy.

„Jde o Úmluvu Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně životního prostředí. Je nejdůležitějším právně závazným mezinárodním dokumentem, který považuje účast veřejnosti za nezbytnou při ochraně životního prostředí,“ řekl Petr Klásek, kterého obce pověřily jednáním o úložišti.

Německo zvažuje ukládat jaderný odpad u Krušných hor, Šumavy a Českého lesa

Součástí tzv. výzvy k nápravě, zasílané vládě a MPO, jsou petiční archy se stovkami podpisů, které obce sesbíraly v sobotu při pochodu proti vzniku úložiště v lokalitě Březový potok v parku Horažďovická pahorkatina. Dalšími zvažovanými místy v ČR jsou Hrádek a Horka na Třebíčsku a Janoch u Temelína.

Vláda má úložiště vybrat do roku 2030. Mají tam být od roku 2050 trvale ukládány tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Všechny čtyři lokality podaly loni u soudu žaloby na ministerstvo životního prostředí (MŽP). Nesouhlasí s tím, že MŽP povolilo geologický průzkum oblasti, který má trvat až do roku 2028.

Obce zakázaly vstup na své pozemky

Vrty mají začít na jaře. Obce ale nedovolily geologům vstup na své pozemky. „Vrty, až kilometrové, a výkopy mají zasáhnout desítky míst. Žaloba všech deseti obcí z Horažďovicka má být projednávána letos,“ řekl Klásek.

Dodal, že podle dokumentů Správy úložišť radioaktivního odpadů má mít areál 306 hektarů pod zemí a 30 hektarů na povrchu. „MPO začíná plánovat zvětšení podzemní části až na 500 hektarů, což je asi 850 fotbalových hřišť. Hranice úložiště je už u města Horažďovice,“ uvedl Klásek.

Pošumavské obce žalují ministerstvo kvůli úložišti radioaktivního odpadu

Podle starostů je velký tlak na urychlení procesu. „Stát připravuje další reaktory, a tím se zvyšuje množství jaderného odpadu. Spěch s výběrem místa nemůže být na úkor budoucí bezpečnosti,“ uvedli.

Budoucí technologie mohou podle nich strategické vyhořelé palivo lépe využít. „Při dnešních vědeckých postupech a při budoucím možném využití radioaktivních materiálů nechápu, proč dělat tak zásadní negativní zásah do pošumavské krajiny?“ uvedl starosta Horažďovic a zástupce celostátní Platformy proti úložišti Michael Forman (Občané HD).

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Nemocnost v Libereckém stoupla za týden o 75 procent, je pod hranicí epidemie

ilustrační snímek

Nemocnost v Libereckém kraji vzrostla za poslední týden o 75 procent, stále je ale pod hranicí epidemie. Na 100.000 lidí připadá aktuálně 1286 případů akutních...

12. ledna 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

Záchrana v poslední chvíli. Ze zchátralé ostravské sýpky vznikne komunitní centrum

Fotografie z dubna 2024 dokazuje, jak v zuboženém stavu svinovská sýpka byla....

Na rekonstrukci a nové využití zchátralé sýpky v ostravském obvodu Svinov, která patří k vůbec nejstarším dochovaným stavbám ve městě, vyhlásí vedení Ostravy architektonickou soutěž. Skoro tři...

12. ledna 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

V Pardubickém kraji vloni zemřelo při nehodách 30 lidí, rok předtím 17

ilustrační snímek

V Pardubickém kraji zemřelo vloni při dopravních nehodách 30 lidí. Je to výrazně více než v roce 2024, kdy bylo mrtvých 17. Vyplývá to ze statistik, které...

12. ledna 2026  16:27,  aktualizováno  16:27

V Plzeňském kraji se dle meteorologů může dnes od 16:00 do rána tvořit ledovka

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji se podle meteorologů může od dnešních 16:00 tvořit na silnicích ledovka. Výstraha platí do úterních 07:00. Má přijít postupné oteplení a...

12. ledna 2026  16:21,  aktualizováno  16:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Veletrhy Brno dostaly od ÚOHS pokutu 200.000 Kč za smlouvu bez soutěže

ilustrační snímek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal brněnskou městskou společnost Veletrhy Brno pokutou 200.000 korun za zadání zakázky na vodoinstalační...

12. ledna 2026  16:18,  aktualizováno  16:18

V Pošumaví chtějí mít větší vliv na rozhodování o jaderném úložišti a píšou vládě

Úložiště v areálu jaderné elektrárny Dukovany.

Všech deset dotčených obcí z Pošumaví, kde stát zvažuje hlubinné úložiště jaderného odpadu, chce posílit práva samospráv při rozhodování o tomto projektu. Výzvu ke změně zákona, která by to...

12. ledna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Vodohospodáři se připravují na tání. Rozbíjejí led, aby se kry nehromadily

Vodohospodáři bourají led, na snímku je soutok Vltavy a Berounky. (leden 2025)

S pomocí remorkéru a bagru začali vodohospodáři z Povodí Vltavy o víkendu rozbíjet v pražském Radotíně led na Berounce, aby vytvořili cestu pro ledové kry během očekávaného tání. Totéž budou v...

12. ledna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Mrazy umožnily bruslařům rozjet se i po Novomlýnských nádržích

Mrazy umoĹľnily bruslaĹ™ĹŻm rozjet se i po NovomlĂ˝nskĂ˝ch nĂˇdrĹľĂ­ch

Mrazy posledních dnů umožnily bruslařům rozjet se i po velkých vodních nádržích včetně těch Novomlýnských na Břeclavsku. Některé láká i ostrůvek s kostelíkem...

12. ledna 2026  16:05,  aktualizováno  16:05

Od požáru auta vzplála skladová hala s papírem, torzo čeká demolice

Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)

Rozsáhlý požár skladové haly likvidují od rána hasiči v Plané u Českých Budějovic. Nikdo se nezranil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Informovali o tom na síti X. Škoda na...

12. ledna 2026  8:02,  aktualizováno  17:45

V Ústeckém kraji rapidně vzrostl počet lidí s respirační nemocí,tři lidé zemřeli

ilustrační snímek

Počet lidí s respiračním onemocněním v Ústeckém kraji po vánočním a novoročním poklesu výrazně vzrostl. V průměru je v regionu 1500 nemocných na 100.000...

12. ledna 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

V Karlovarském kraji mírně přibývá lékařů, zubařů ale naopak ubývá

ilustrační snímek

Zdravotnická zařízení v Karlovarském kraji v roce 2024 evidovala 1313 lékařů, z toho 142 dentistů. Zatímco lékařů v posledních letech mírně přibývá, u zubních...

12. ledna 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

U českobudějovické nemocnice nalezli mrtvého muže, asi zemřel na podchlazení

ilustrační snímek

Poblíž českobudějovické nemocnice dnes našli mrtvého muže, který patrně zemřel na podchlazení. Cizí zavinění přivolaný koroner vyloučil. Novináře o tom...

12. ledna 2026  15:45,  aktualizováno  15:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.