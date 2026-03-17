Opilého řidiče skútru zradil konec zasněženého úseku, při kontrole napadl policistu

Valentýna Bílá
  15:52aktualizováno  15:52
Z násilí proti úřední osobě a z ohrožení pod vlivem návykové látky obvinili policisté na Klatovsku třiačtyřicetiletého řidiče sněžného skútru. Muž je podezřelý, že v únoru napadl na železnorudském Špičáku při silniční kontrole policisty. Hrozí mu až čtyři roky vězení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Altner, Motodeník.czpro iDNES.cz

Řidič sněžného skútru na začátku února přejížděl hlavní silnici na Špičáku. Na vozidle neměl registrační značku, navíc projel zákazem vjezdu. To zaujalo železnorudské policisty, kteří se rozhodli ho zkontrolovat.

„Po zapnutí výstražného zařízení s pokynem k zastavení se řidič snažil po zasněžené silnici policejní hlídce ujet,“ popsal policejní mluvčí Michal Schön.

Šofér se ale dostal do problému poté, kdy zajel na část silnice bez sněhu a skútr přestal zatáčet. Řidič se podle policejního mluvčího snažil stroj nasměrovat, aby mohl pokračovat směrem do lyžařského areálu, to se mu ale nepodařilo.

Při kontrole odmítal s policisty spolupracovat, pokoušel se na sněžný skútr nasednout a z místa odejít. Když toho ani po několika výzvách nenechal, policisté zakročili. Řidič jednoho člena hlídky ale napadl.

Po zadržení muž odmítl dechovou zkoušku i orientační test na drogy. Z odebraného vzorku krve ale policisté zjistili, že v době řízení měl téměř dvě promile alkoholu.

Podle serveru Novinky.cz je obviněným bývalý reprezentant v extrémním lyžování, který před několika lety skončil před soudem za napadení dvou strážců šumavského národního parku. Dostal za to pokutu. Další pokutu dostal kvůli nelegálně postavenému srubu v chráněné oblasti.

