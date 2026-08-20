Na Špičák vyjížděli členové Horské služby Šumava, zdravotničtí záchranáři a následně vzlétl i záchranářský vrtulník z Líní.
„Podle prvotních informací k události došlo při manipulaci s vjezdovými vraty. Ta vykolejila a následně spadla na dítě ročník 2022,“ informovala policejní mluvčí Eva Červenková.
Předškoláka na místě záchranáři ošetřili. „Utrpěl poranění v oblasti zad. Následně byl předán kolegům z letecké záchranné služby k transportu do zdravotnického zařízení,“ popsala za záchrannou službu Karolína Korčíková.
Případ prověřují kriminalisté z Klatov. „Zahájili ve věci úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví. Vzhledem k věku oběti nebudeme nyní poskytovat více informací,“ uzavřela policejní mluvčí.