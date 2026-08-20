Na čtyřletého chlapce spadla vrata, do nemocnice ho přepravil vrtulník

Valentýna Bílá
  11:52aktualizováno  11:52
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Na čtyřleté dítě spadla na Šumavě vrata. Na místě zasahovala horská služba a záchranáři. Předškoláka odvezl do nemocnice vrtulník. (19. srpna 2026) | foto: Horská služba Šumava

Letečtí záchranáři ve středu přepravili do nemocnice čtyřletého chlapce, na kterého na šumavském Špičáku spadla vjezdová vrata. Událostí se zabývají také policisté pro podezření z těžkého ublížení na zdraví

Na Špičák vyjížděli členové Horské služby Šumava, zdravotničtí záchranáři a následně vzlétl i záchranářský vrtulník z Líní.

„Podle prvotních informací k události došlo při manipulaci s vjezdovými vraty. Ta vykolejila a následně spadla na dítě ročník 2022,“ informovala policejní mluvčí Eva Červenková.

Na čtyřleté dítě spadla na Šumavě vrata. Na místě zasahovala horská služba a záchranáři. Předškoláka odvezl do nemocnice vrtulník. (19. srpna 2026)
Na čtyřleté dítě spadla na Šumavě vrata. Na místě zasahovala horská služba a záchranáři. Předškoláka odvezl do nemocnice vrtulník. (19. srpna 2026)
Na čtyřleté dítě spadla na Šumavě vrata. Na místě zasahovala horská služba a záchranáři. Předškoláka odvezl do nemocnice vrtulník. (19. srpna 2026)
Na čtyřleté dítě spadla na Šumavě vrata. Na místě zasahovala horská služba a záchranáři. Předškoláka odvezl do nemocnice vrtulník. (19. srpna 2026)
4 fotografie

Předškoláka na místě záchranáři ošetřili. „Utrpěl poranění v oblasti zad. Následně byl předán kolegům z letecké záchranné služby k transportu do zdravotnického zařízení,“ popsala za záchrannou službu Karolína Korčíková.

Případ prověřují kriminalisté z Klatov. „Zahájili ve věci úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví. Vzhledem k věku oběti nebudeme nyní poskytovat více informací,“ uzavřela policejní mluvčí.

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