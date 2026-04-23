Šumavský hrad Kašperk obnovuje mosty, staré dřevo nahradí modřín z okolních lesů

Dva nové mostky z modřínového dřeva z okolních lesů pokládají ještě před začátkem hlavní návštěvnické sezony na hradě Kašperk na Šumavě. Nahradí původní most před hlavní branou do hradu a mostek před purkrabstvím, které už byly po více než dvou desetiletích vystavení drsnému šumavskému počasí poškozené, řekl dnes ČTK kastelán Václav Kůs.
Gotický hrad vlastněný městem Kašperské Hory patří k nejnavštěvovanějším památkám Plzeňského kraje. Loni tam přišlo přes 55.000 platících návštěvníků, další tisíce lidí přišly jen na hradní nádvoří, které je přístupné zdarma. Nejnavštěvovanější státní památka v kraji, 20 kilometrů vzdálená zřícenina Rabí, měla loni návštěvnost přes 50.000 lidí. V roce 2024 bylo na Kašperku přes 48.000 platících návštěvníků, loňská návštěvnost se tak vracela k předcovidovým číslům.
"Rozhodli jsme se obměnit dřevěné konstrukce pro bezpečí našich návštěvníků. Některé části už byly napadané hnilobou. Snažíme se o hrad pečovat, aby bylo všechno v dobré kondici. Musíme počítat s tím, že jsme tady 900 metrů nad mořem, klimatické podmínky tady jsou mnohem náročnější, což se projevuje právě na větší degradaci materiálů, které jsou venku vystavené dešti, sněhu a všem rozmarům počasí na naší Šumavě," řekl kastelán.
Původní mosty byly z dubového a smrkového dřeva, nové budou modřínové. "On je modřín rozhodně trvanlivější než smrk a není potřeba ho hned natírat. Z modřínů jsme dělali i střešní krytinu na západní věži," připomněl kastelán. Nový krov a štípaný šindel postavili na západní věži předloni. Překryly pozůstatky původní takzvané helmice, tedy cihlové střechy, která pamatuje éru zakladatele hradu, krále Karla IV. Mostky teď dělají tesaři přímo na místě, hrad kvůli tomu o víkendu zůstane zavřený.
Kromě mostů na Kašperku připravují dozdění jižní hradby. "Už jsme tady měli i řadu dobrovolníků, kteří nám teď v březnu a v dubnu pomáhali s odkrýváním starého zdiva, které je tam zanesené stovky let. Naším záměrem je v budoucích v časech na etapy tu zeď postupně dozdít. Tím konečně po několika staletích dozdíme opevnění hradu Kašperk, takže bude mít konečně souvislou hradbu," popsal plány Kůs.
Od května do konce roku nabídne hrad koncerty, divadlo, netradiční prohlídky i slavnosti. Pražský Spolek Kašpar, který na Kašperku v létě hraje 25 let, uvede letos inscenaci Kráska z Leenane, semaforskou komedii Jonáš a tingl-tangl nebo folklorně laděný večer Slovácko sa nesúdí. Světovou premiéru bude mít novinka Plíčky (Šumavské pověsti). Kašperk nabídne také ochutnávku středověké kuchyně a ukázky řemesel, netradiční prohlídky, po laně mezi hradními věžemi se projdou provazochodci. Nádvoří bude v létě patřit koncertům či Kašperskému slunovratu, který propojí české a bavorské hudebníky.