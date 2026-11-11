Šumavský Špičák investoval před zimou přes 15 milionů Kč, má nové jméno

S novým názvem Šumavský Špičák, místo dosavadního Ski&Bike Špičák, vstupuje do nové zimní sezony největší lyžařský areál Plzeňského kraje. Do přípravy na zimu investoval přes 15 milionů korun, většinu dal do nákupu sněžné rolby. V lednu bude středisko jedním z dějišť Olympiády dětí a mládeže, která potrvá od 24. do 28. ledna. Skipasy bude letos možné koupit i levněji než loni, řekl dnes ČTK ředitel areálu Jan Kasík.
Loni se osvědčil prodej skipasů on-line za flexibilní ceny přes vlastní e-shop, zájem meziročně stoupl o pětinu. Areál proto bude i letos prodávat levnější jízdenky tímto způsobem. "On-line ceník bude ve vybraných dnech začínat už na 590 korunách za celodenní skipas pro dospělého, to je o 200 korun méně než loni," řekl Kasík. Nákup on-line bude vždy levnější než na místě. Celodenní skipas v pokladně areálu stojí celou zimu 950 korun, s výjimkou vrcholné sezony, což je například doba mezi Vánocemi a Novým rokem nebo o některých víkendech. S čím větším předstihem si lyžaři skipas on-line koupí, tím nižší cena bude.
Špičák bude jedním z hlavních dějišť zimní Olympiády dětí a mládeže. V neděli 24. ledna v něm bude zahajovací ceremoniál s nástupem výprav ze všech krajů. Od 25. do 28. ledna budou následovat závody v alpském lyžování, snowboardingu, skikrosu, snowboardkrosu a slopestylu. Závodit se bude mimo jiné na sjezdovkách Slalomová, Lubák, Spodní Šance a Turistická. Areál bude po dobu olympiády otevřený i veřejnosti, kromě tratí vyhrazených pro olympioniky. "Sněžnou techniku jsme si při stavbě tratí pro snowboardkros nebo slopestyle vyzkoušeli už vloni. Uspořádali jsme i kontrolní závody a věřím, že koncem ledna 2027 všechno klapne, jak má," poznamenal Kasík.
Koupená rolba rozšířila technické vybavení areálu, který má nyní tři stroje, z toho dva moderní a jeden starší, záložní. Zbývající peníze z letošních investic směřovaly do pravidelné údržby a modernizace střediska.
Nové jméno areálu Šumavský Špičák má podle Kasíka lépe vystihovat geografickou polohu střediska a odlišit ho od dalších míst v Česku, která mají v názvu Špičák. Změna se bude prosazovat postupně. "Na sportovním zaměření areálu se samozřejmě nic nemění," uvedl Kasík. Areál se v létě zaměřuje na cyklisty a pěší turisty, v zimě na lyžaře a snowboardisty.
Šumavský Špičák má 8,5 kilometru sjezdovek s převýšením až 300 metrů. Známou tratí je Šance, která patří se sklonem až 45 stupňů k nejprudším sjezdovkám v Česku. Lyžařům slouží čtyřsedačková lanovka, šest vleků a dětský pohyblivý koberec. Za dobrých podmínek areál upravuje tříkilometrový běžkařský okruh, v okolí jsou desítky kilometrů dalších upravovaných stop.
V areálu, který je celý v druhé a třetí zóně CHKO Šumava, rostou vzácné druhy travin a bylin. Dříve areál sjezdovky sekal a porost mulčoval jen jednou na podzim, nyní díky pomoci a po dohodě s národním parkem vybraná místa seká a mulčuje už během léta dvakrát, což více prospívá životnímu cyklu i růstu rostlin.