Sušice kupuje obří brownfield po sirkárně, o nové podobě jedná s architekty

Jitka Kubíková Šrámková
  6:32aktualizováno  6:32
Sušice na Klatovsku koupí za 250 milionů korun téměř 17 nevyužitých hektarů areálu bývalé firmy SOLO. Po třech letech se dohodla s brněnským majitelem plochy dřívější sirkárny, akciovou společností N166. Jedná se o přelom v rozvoji města, protože jde o neutěšenou část Sušice přímo navazující na památkovou zónu. Město už jedná se zahraničními architekty.
V roce 2024 poslali k zemi 75 metrů vysoký komín, který stál v areálu firmy Solo Sušice.

V roce 2024 poslali k zemi 75 metrů vysoký komín, který stál v areálu firmy Solo Sušice. | foto: Jitka Kubíková Šrámková, MF DNES

V roce 2024 poslali k zemi 75 metrů vysoký komín, který stál v areálu firmy Solo Sušice.
V roce 2024 poslali k zemi 75 metrů vysoký komín, který stál v areálu firmy Solo Sušice.
V roce 2024 poslali k zemi 75 metrů vysoký komín, který stál v areálu firmy Solo Sušice.
V roce 2024 poslali k zemi 75 metrů vysoký komín, který stál v areálu firmy Solo Sušice.
10 fotografií

„V největší rozvojové zóně budou asi na třech hektarech byty a služby a zbytek zaplní lehká výroba,“ řekl po schválení zastupiteli místostarosta Karel Požárek.

„Jde o strategický odkup, protože je to jediné území, kde se můžeme do budoucna rozvíjet,“ řekl starosta Petr Mottl. Cena 250 milionů korun, což po přepočtu odpovídá částce necelých 1500 korun za metr čtvereční, je podle městského architekta Jakuba Mareše vzhledem k rozsahu, poloze a významu území akceptovatelná.

„Pokud by území získal soukromý investor, město by mělo jen omezené možnosti ovlivnit, jak se bude tato část města v budoucnu rozvíjet. Ve vlastnictví města je možné nastavit jasná pravidla a hledat takové využití, které bude dávat smysl nejen ekonomicky, ale také urbanisticky a z hlediska života ve městě,“ říká Mareš.

V Sušici odstřelili 75metrový komín, jednu z dominant bývalé slavné sirkárny

Podle něj mohou být inspirací zkušenosti s proměnou podobných průmyslových areálů v zahraničí, například v Německu či Rakousku. Budoucí podoba území bude předmětem dalších odborných prací, studií a rozhodování města.

„Naší ambicí je proto spolupracovat i s mezinárodním architektonickým nebo urbanistickým studiem, které má s proměnou podobných rozvojových území velké zkušenosti. Nejde jen o jednotlivé domy, ale o vznik nové části města, která musí dobře fungovat urbanisticky, dopravně, ekonomicky i z hlediska veřejného prostoru,“ uvedl Mareš a zmínil, že jedná se světoznámým dánským architektonickým studiem Bjarke Ingels Group (BIG), které navrhlo například novou Vltavskou filharmonii v Praze.

Šest kilogramů trhaviny poslalo k zemi 75 metrů vysoký komín v areálu bývalé výroby sirek Solo Sušice. (14. srpna 2024)
Šest kilogramů trhaviny poslalo k zemi 75 metrů vysoký komín v areálu bývalé výroby sirek Solo Sušice. Okamžik odstřelu. (14. srpna 2024)
Šest kilogramů trhaviny poslalo k zemi 75 metrů vysoký komín v areálu bývalé výroby sirek Solo Sušice. Těsně po dopadu. (14. srpna 2024)
Šest kilogramů trhaviny poslalo k zemi 75 metrů vysoký komín v areálu bývalé výroby sirek Solo Sušice. (14. srpna 2024)
10 fotografií

„V části, která je blíže centru města a městské památkové rezervaci, by měly být služby, veřejný prostor nebo bydlení. Směrem dál od centra pak mohou přibývat pracovní a výrobní funkce,“ nastínil Mareš.

V zahraničí je podle něj běžné, že se v podobných územích kombinuje například bydlení, služby, administrativa nebo lehčí výroba. „Nemělo by jít o těžký průmysl,“ doplnil městský architekt.

SOLO Sušice

1839 Truhlář Vojtěch Scheinost získává povolení k výrobě zápalek. Produkce zpočátku probíhá ručně za pomoci rodiny.

1868 Do podniku kapitálově vstupuje sušický obchodník Bernard Fürth. Z manufaktury se stává průmyslový závod.

1903 Sušická sirkárna se stává součástí mezinárodního kartelu SOLO se sídlem ve Vídni.

1946 Po druhé světové válce dochází ke znárodnění a vzniku národního podniku SOLO Sušice. V následujících desetiletích patří mezi hlavní výrobce zápalek v Československu.

2008 Výroba zápalek v Sušici je ukončena. Důvodem je tlak levnější zahraniční konkurence, růst nákladů a dlouhodobý pokles poptávky po zápalkách.

Současnost Přestože výroba v Sušici skončila, značka SOLO nadále existuje. Společnost SOLO MATCHES & FLAMES působí jako obchodní firma se sídlem v Brně.

Důležitým tématem bude podle něj také zeleň a prostupnost území. Protože bývalé SOLO zaujímá významnou část města, nemělo by v budoucnu zůstat bariérou. „Areál by měl být prostupný. Mělo by dávat smysl projít tudy například směrem k nádraží nebo dál do přírody. Dnes je hlavní spojnicí Nádražní ulice, která je dopravně zatížená a pro pěší není příliš příjemná,“ uvedl Mareš.

Koupě byla podle městského architekta nezbytným krokem, protože Sušice bojuje s výzvami současnosti, kam patří vylidňování. „Mladí odcházejí, a město jim proto musí umět něco nabídnout, příkladem může být dobrá práce, lepší byty, lepší veřejný prostor, zkrátka něco navíc, co jinde nenajdou,“ popsal architekt.

Jedenáctitisícové město uhradí každý rok splátku 50 milionů korun, první letos v prosinci.

Podle Požárka se ještě zpracuje průzkum ekologických zátěží areálu, dohlédne na něj ministerstvo životního prostředí. Sušice už má na průzkum dotaci. Transakce je nastavená tak, že město zaplatí první splátku až koncem prosince podle výsledků průzkumu kontaminace.

„Za ekologické škody do 25 milionů korun odpovídá prodávající. A pokud by to byla vyšší částka a prodávající by ji odmítl zaplatit, tak mohou obě strany od smlouvy odstoupit ještě před první platbou bez sankce,“ řekl Požárek. Sušice koupila 100 procent akcií brněnské společnosti N166, která areál vlastní a nevykonává žádnou jinou činnost.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Průjezd Jaroměří dál komplikuje oprava mostu, protáhla se skoro na rok

Oprava mostu přes Labe v Jaroměři na Náchodsku (8. května 2026).

Když loni v létě začala čtyřměsíční uzavírka průtahu, která výrazně zkomplikovala pohyb po Jaroměři na Náchodsku, místní nevěřícně kroutili hlavou. Doba opravy 3,8kilometrového úseku jim přišla...

10. května 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Lidé ji chtěli, město staví. V Chebu roste nová vodní fontána

V Chebu vzniká malá vodní fontána. (1. května 2026)

V Chebu vzniká v zeleném prostoru mezi ulicemi Kubelíkova, K Nemocnici a Májová malá vodní fontána. V horkých letních dnech nabídne příjemné osvěžení dospělým i dětem. Ty se díky pochozí konstrukci...

10. května 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Rehabilitace ve virtuální realitě funguje, potvrzuje Nemocnice sv. Alžběty

10. května 2026  6:45

Sušice kupuje obří brownfield po sirkárně, o nové podobě jedná s architekty

Šest kilogramů trhaviny poslalo k zemi 75 metrů vysoký komín v areálu bývalé...

Sušice na Klatovsku koupí za 250 milionů korun téměř 17 nevyužitých hektarů areálu bývalé firmy SOLO. Po třech letech se dohodla s brněnským majitelem plochy dřívější sirkárny, akciovou společností...

10. května 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chcete si pochutnat na laminovaném pečivu? Poradíme 6 míst, kde to voní a křupe

Dobroty v pekárně August

Croissant už dávno není jen rychlá snídaně do ruky. V Praze a jejím okolí se z něj stala disciplína. Laminované těsto, tedy vrstvení těsta a másla do desítek precizních plátů, je dnes malá věda. Fůra...

10. května 2026  6:30

OBRAZEM: Unikátní pragovka je jediná v Česku. Přijela na Křivonosku

55. ročník Rallye Křivonoska - motocyklů a automobilů vyrobených do roku 1945,...

Stovky mávajících a fotících diváků podél trati, autokemp provoněný spáleným benzinem, skvělé jarní počasí a desítky historických automobilových a motocyklových veteránů. Takový byl 55. ročník...

10. května 2026  6:02

Soutěž Best in Design ve Zlíně ovládl projekt zaměřený na ochranu vod

ilustrační snímek

Absolutní vítězkou letošního ročníku mezinárodní soutěže Best in Design, která je součástí festivalu Zlin Design Week, se stala polská designérka Oliwia...

9. května 2026  21:59,  aktualizováno  21:59

Olívie a neviditelné zemětřesení nejlepším snímkem Anifilmu pro děti a mládež

OlĂ­vie a neviditelnĂ© zemÄ›tĹ™esenĂ­ nejlepĹˇĂ­m snĂ­mkem Anifilmu pro dÄ›ti a mlĂˇdeĹľ

Snímek Olívie a neviditelné zemětřesení španělské režisérky Irene Iborry Rizové se stal nejlepším celovečerním filmem pro děti a mládež na letošním 25. ročníku...

9. května 2026  21:05,  aktualizováno  21:05

Dobrovolní hasiči na Žďársku usilují o pokoření rekordu v dálkové přepravě vody

DobrovolnĂ­ hasiÄŤi na Ĺ˝ÄŹĂˇrsku usilujĂ­ o pokoĹ™enĂ­ rekordu v dĂˇlkovĂ© pĹ™epravÄ› vody

Více než 2000 dobrovolných hasičů se dnes na Žďársku snaží překonat 16 let starý rekord v dálkové přepravě vody pomocí hadic a čerpadel. Ani po 12 hodinách se...

9. května 2026  20:46,  aktualizováno  20:46

Při pádu ze střechy se dnes na Táborsku zranil padesátiletý muž

ilustrační snímek

Jihočeští záchranáři dnes pomáhali muži zraněnému při pádu ze střechy v obci Choustník na Táborsku. Vzlétla i letecká záchranná služba. Padesátiletý muž...

9. května 2026  18:15,  aktualizováno  18:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vyšehrad otevírá novou sezonu. Návštěvníky čekají tajné kasematy i královské památky

Železniční most pod Vyšehradem

Pražský Vyšehrad zahajuje novou návštěvnickou sezonu ve velkém stylu. Národní kulturní památka letos nabídne nové komentované prohlídky běžně nepřístupných míst, večerní zážitkové trasy, rodinné...

9. května 2026  18:43

Včera, 8. 5. 2026, jsem z pražských Košíř sledoval letadla přistávající na vedlejší dráze 12/30 na Letiště Václava Havla Praha. Hlavní dráha 06/24 je kvůli modernizaci uzavřena až do 14. srpna 2026,...

vydáno 9. května 2026  17:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.