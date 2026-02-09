Útok se odehrál loni v polovině června kolem 18. hodiny. Mladík vzal doma v kuchyni nůž a vyrazil do města. Nejprve říkal ženě z obchodu, že se chce vrátit do vězení. Známé pak do telefonu namluvil hlasovou zprávu: „Dneska jdu sedět, se.. na to, jdu zabít člověka.“
„Najednou se zvedl a rychlou chůzí zezadu přistoupil k náhodnému procházejícímu poškozenému a zaútočil na něj nožem tak, že mu zasadil čtyři bodné až bodnořezné rány do levé poloviny krku, dále bodnou ránu do hrudníku a další do oblasti mezi hrudníkem a břichem,“ popsal nečekaný útok státní zástupce Jiří Richtr.
Pobodaný šedesátiletý muž nezemřel jen díky včasné lékařské pomoci a následné operaci.
Sedmadvacetiletý útočník Adam Chmura v pondělí u soudu prohlásil vinu, souhlasil také s právní kvalifikací i navrženým trestem. Soudkyně Lucie Bočková jeho prohlášení následně přijala.
„Žádný motiv jsem neměl. Trpěl jsem hlasy. Doma jsem vzal nůž, nejdřív jsem chtěl bodnout sebe. Pak mi ale hlasy řekly, ať zabiju někoho jiného. Chtěl jsem se léčit, ale nikdo mi nevěřil,“ popsal dnes před soudem recidivista Chmura, který přiznal, že pije alkohol. Rád si dá pivo, před útokem si dal i tvrdý alkohol.
Pobodání šedesátiletého muže v Sušici, zadržený je podezřelý z pokusu o vraždu
V rejstříku trestů má tři záznamy. Například za krádež, porušování domovní svobody, loupež, znásilnění a vydírání. Brány věznice opustil v březnu 2023.
„Chtěl bych se poškozenému omluvit, strašně moc mě to mrzí, jsem rád, že přežil. Uznávám svoji chybu,“ řekl v pondělí u soudu.
Státní zástupce pro něj vzhledem k předchozí trestné činnosti navrhoval 17 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. „Skutkem řešil svoje momentální civilní nesnáze, řešil je způsobem, který se příčí slušnosti a etice,“ vysvětlil žalobce Richtr.
Kromě toho musí zdravotní pojišťovně uhradit před 45 tisíc korun a státu propadl nůž, kterým bodal. Rozsudek je pravomocný.
Útočník ze Sušice je ve vazbě, náhodnou oběť začal na ulici bodat do krku
Naopak advokát uvedl, že obžalovaný od počátku spolupracoval, po útoku nikam neutekl, pobodanému muži se omluvil. Proto navrhoval trest při spodní hranici sazby. Muži hrozilo za pokus o vraždu s rozmyslem 12 až 20 let.
Podle psycholožky má obžalovaný problém se zvládáním zátěže, je impulzivní, má tendenci přenášet odpovědnost na druhé. „Prognóza jeho vývoje je nepříznivá, trestnou činnost páchá již od dospívání. Snad jen úplná abstinence od návykových látek může prognózu zlepšit,“ přečetla soudkyně Lucie Bočková závěry psychologa.
Psychiatr doplnil, že Chmura netrpí žádnou forenzní poruchou, v minulosti mu byla diagnostikována patologická agresivní sexualita. Nic neukazuje také na to, že by muž slyšel hlasy.