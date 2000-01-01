náhledy
Koryto Otavy v Sušici je plné rozlámaných ledových ker. Ledová podívaná je vděčným cílem vycházek místních lidí, přírodní úkaz zatím nijak neškodí, voda se nerozlévá mimo koryto, ale proudí pod ledem. (28. ledna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Ledové kry na řece Otavě v Sušici. (26. ledna 2026)
Autor: Hasiči Sušice
Řeka Otava v Sušici na Klatovsku dosáhla 3. povodňového stupně. Podle posledního měření ve 12.30 hodin protéká Otavou 194 m3 za sekundu. Hasiči pytlovali a čekají, zda se Otava vyleje z koryta. (14. září 2024)
Autor: Pavel Javorský
