Svědek popsal bývalého důstojníka StB jako agresivního operativce

Bývalý důstojník Státní bezpečnosti (StB) Václav Česák, který stojí před plzeňským soudem za zneužití pravomoci úřední osoby, měl v 80. letech pověst agresivního a ne zrovna příjemného operativce. U soudu to dnes řekl někdejší plzeňský disident a přítel bývalého zaměstnance tiskařského oddělení kulturního střediska, na něhož podle obžaloby Česák navrhl v roce 1983 založit svazek Tiskař. Česák a další lidé z StB Tiskaře vyslýchali, znepříjemňovali mu život, nasadili na něj tajné pracovníky, označili ho za nežádoucí osobu a vyvíjeli nátlak, aby opustil stát, až se v roce 1986 vystěhoval do Rakouska, tvrdí obžaloba. Dvaasedmdesátiletý Česák vinu odmítá. Soud pokračuje v srpnu.
Podle obžaloby Česák plánoval a prováděl opatření proti Tiskaři - muži, který organizoval různé undergroundové akce. Podle tajné policie také šířil názory a tiskoviny proti režimu a zneužíval k tomu tiskárnu v práci. Kvůli StB přišel o místo v kulturním středisku a později i o práci fotografa. Zájem StB o Tiskaře začal zejména po akci známé jako 4DUP (4 dny ukrutné pohody) v Holubíně na Tachovsku v srpnu 1983. Čtyřdenní setkání mladých lidí s hudební produkcí, promítáním či předčítáním textů tehdy StB s pomocí armády násilně rozehnala. Organizátory zatkla a vyslýchala, mezi nimi i Tiskaře, který na akci doma na sítotisku vytiskl velké plakáty sloužící jako pozvánky na akci.
Dnešního svědka kvůli vydávání samizdatů, spolupořádání zakázaných koncertů a dalším aktivitám StB také vyslýchala, s Česákem jako s vyšetřovatelem ale ve svém případě do kontaktu nepřišel. Zažil ho například, když ráno s dalšími dvěma muži z StB bušili pouty na dveře Tiskařova bytu, nebo když Česák potkal Tiskaře ve městě a zval ho k dalšímu výslechu.
Svědek pomáhal Tiskaře také stěhovat, když na nátlak StB odjížděl z republiky. "Měl povolený jen malý kontejner na věci metr na metr na dva metry. Odešel kvůli podpisu Charty i kvůli Holubínu. Tlak byl tehdy takový, že bylo jasné, že jestliže se nepodvolí, bude zavřený. Já jsem patřil do skupiny, kdy jsme byli připravení, že zavření budeme. Chodili jsme s kartáčkem na zuby v kapse," řekl svědek.
S někdejším Tiskařem je kamarád dodnes a stále jsou tehdejší události živé. "Dodnes to má vliv na náš osobní život. Už to, že tady stojím po 40 letech, má vliv. Kolik rozchodů, kolik životních situací včetně vystěhování to přineslo, si dodnes pan Česák neuvědomuje, není u něj žádná sebereflexe," poznamenal svědek.
Česák se u soudu v dubnu hájil tím, že svazek Tiskař nezaložil sám, musel k tomu dostat pokyn nadřízených. Muž, na kterého se zaměřil, podle něj šířil nenávist k režimu a snažil se k tomu získat i další lidi, často mladé pod vlivem alkoholu či drog. Popřel, že by muži vyhrožoval, naváděl ho k odchodu ze země nebo k odvolání podpisu Charty 77.
U soudu dnes svědčil i další někdejší příslušník plzeňské StB. Případ Tiskař neměl přímo přidělený, ale věděl o něm a jako zástupce náčelníka oddělení tehdy podepsal založený svazek. Jestli Česák zjistil na někoho, že se uhýbá mimo zákon, musel to založit, byla to jeho práce, řekl někdejší kapitán StB. Česák jako operativní pracovník měl podle něj pravomoc založit svazek a věnovat se rozpracování osoby - to znamená vypracovat plán, jak prověřit podezřelého, navrhnout výslechy, nasazení spolupracovníků StB, sledování nebo odposlechů. Provedení těchto kroků ale musel schválit nadřízený náčelník.
Podle informací Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu bylo od roku 2001 do současnosti obžalováno 48 pachatelů zvlášť závažných zločinů, kteří se podíleli na nátlaku a nucení k emigraci lidí pronásledovaných tehdejším komunistickým režimem v akci StB Asanace. V naprosté většině případů byli odsouzeni, sdělil ČTK úřad.