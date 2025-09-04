Petr L. ještě navíc za maření úředního rozhodnutí, protože ho policisté dvakrát chytili za volantem auta v době, kdy měl zákaz řízení.
„Společně po předchozí domluvě napadli poškozeného, kterého nejprve Jakub F. udeřil nečekaně dvěma ranami pěstí do hlavy, úderem do hlavy navázal Petr L. Následně Dušan L. chytl poškozeného, nejméně třikrát ho kopl a nejméně šestkrát udeřil kovovým obuškem velkou silou do oblasti temene hlavy a zad. Petr L. pak předkloněného poškozeného dvakrát udeřil a Jakub F. ho kopl do těla. Poškozený upadl na zem,“ popsal státní zástupce Jiří Richtr. Všichni tři obžalovaní pak podle obžaloby odstrkávali další návštěvníky baru.
Napadený skončil u lékaře s tržnou ranou a oteklým okem, v pracovní neschopnosti byl zhruba tři týdny. Podle obžaloby muži museli být srozuměni, že mohou útokem na hlavu způsobit vážná zranění.
Petr L. je ve výkonu trestu za předchozí činy. Soudcům řekl, že se v baru seběhlo vše tak, jak popsal státní zástupce. „Nesouhlasím ale s právní kvalifikací,“ prohlásil.
Obžalovaní se shodli, že 25. února 2023 odpoledne zapíjeli svatbu, ženil se Petr L. Jeho synovec a svědek na svatbě Jakub F. odjel v noci z oslavy. „Pak se vrátil a říkal, že ho někdo zmlátil v baru v Boru. Byl opilej. Jeli jsme do baru. Kuba šel první, my za ním. Kuba je pruďas, horká hlava, Když je opilej, pere se a chce vyhrát. Nevěděl jsem, že brácha Dušan má obušek. Že ho měl, jsem viděl až na policii, na záznamu, co mi pustili,“ vysvětloval Petr L..
Dušan L. podotkl, že si toho moc nepamatuje kvůli opilosti. Řekl, že ho dvě holky přivezly do baru, a když tam vešel, uviděl muže ležícího na podlaze. „Já mu chtěl jen pomoct, křísit ho. Když se probral, vystartoval, šel furt po mně. Mám okno, byl jsem hodně opilej. Když mi při výslechu pouštěli záznam z baru, sám jsem se divil, co se tam dělo. Lituju, co se stalo, mrzí mě to,“ tvrdil soudcům Dušan L.
Jakub F., který byl na svatbě ženichovi za svědka, u soudu vysvětloval, že když odjeli s přítelkyní ze svatby, ještě měl chuť dál pít. Proto pokračoval v baru s kamarádem. Měl tam první konflikt s poškozeným, pak zjistil, že nemá telefon. Proto jel zpátky za příbuznými, s novomanželem Petrem se pak vrátili do baru.
„Jak jsem šel po chodbě, probudila se ve mně nenávist k tomu člověku. Bylo to v mé hlavě, chtěl jsem mu ublížit. Stál u baru. Dal jsme mu dvě rány. Pak ho napadli ještě Petr a Dušan. Když jsem opilý, neovládám agresivitu,“ vysvětloval.
Také on až z videa na kriminálce údajně zjistil, co se v baru semlelo. „Od té doby nepiju alkohol, jen občas dvě tři pivka. Lituju toho, vzalo mně to dva roky života. Chtěl jsem se odstěhovat, oženit se, ale nevím, jestli mě zavřou nebo nezavřou,“ přemítal u soudu obžalovaný.
Státní zástupce původně navrhl Jakubovi F. nejpřísnější možnou podmínku, zbylým dvěma pak čtyři a pět let vězení. Soud bude pokračovat výslechy svědků.