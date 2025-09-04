Zapíjení svatby v baru se zvrtlo, kvůli bitce soudí novomanžela i jeho příbuzné

Petr Ježek
  15:32
Jen pár hodin po svatebním obřadu se novomanžel Petr L. zapletl do potyčky v baru v centru Boru na Tachovsku. Na bití a kopání do dalšího muže se podle státního zástupce podíleli i jeho dva příbuzní – Dušan L. a Jakub F. Bitku začali řešit soudci Krajského soudu v Plzni. Všichni tři souzení čelí obvinění z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Petr L. ještě navíc za maření úředního rozhodnutí, protože ho policisté dvakrát chytili za volantem auta v době, kdy měl zákaz řízení.

„Společně po předchozí domluvě napadli poškozeného, kterého nejprve Jakub F. udeřil nečekaně dvěma ranami pěstí do hlavy, úderem do hlavy navázal Petr L. Následně Dušan L. chytl poškozeného, nejméně třikrát ho kopl a nejméně šestkrát udeřil kovovým obuškem velkou silou do oblasti temene hlavy a zad. Petr L. pak předkloněného poškozeného dvakrát udeřil a Jakub F. ho kopl do těla. Poškozený upadl na zem,“ popsal státní zástupce Jiří Richtr. Všichni tři obžalovaní pak podle obžaloby odstrkávali další návštěvníky baru.

Petra L. přivedla do soudní síně vězeňská eskorta, v současné době je ve vazbě. (4. září 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Napadený skončil u lékaře s tržnou ranou a oteklým okem, v pracovní neschopnosti byl zhruba tři týdny. Podle obžaloby muži museli být srozuměni, že mohou útokem na hlavu způsobit vážná zranění.

Petr L. je ve výkonu trestu za předchozí činy. Soudcům řekl, že se v baru seběhlo vše tak, jak popsal státní zástupce. „Nesouhlasím ale s právní kvalifikací,“ prohlásil.

Obžalovaní se shodli, že 25. února 2023 odpoledne zapíjeli svatbu, ženil se Petr L. Jeho synovec a svědek na svatbě Jakub F. odjel v noci z oslavy. „Pak se vrátil a říkal, že ho někdo zmlátil v baru v Boru. Byl opilej. Jeli jsme do baru. Kuba šel první, my za ním. Kuba je pruďas, horká hlava, Když je opilej, pere se a chce vyhrát. Nevěděl jsem, že brácha Dušan má obušek. Že ho měl, jsem viděl až na policii, na záznamu, co mi pustili,“ vysvětloval Petr L..

Kopance do obličeje a rány pěstí. Záznam brutální bitky otřásl i obžalovanými

Dušan L. podotkl, že si toho moc nepamatuje kvůli opilosti. Řekl, že ho dvě holky přivezly do baru, a když tam vešel, uviděl muže ležícího na podlaze. „Já mu chtěl jen pomoct, křísit ho. Když se probral, vystartoval, šel furt po mně. Mám okno, byl jsem hodně opilej. Když mi při výslechu pouštěli záznam z baru, sám jsem se divil, co se tam dělo. Lituju, co se stalo, mrzí mě to,“ tvrdil soudcům Dušan L.

Jakub F., který byl na svatbě ženichovi za svědka, u soudu vysvětloval, že když odjeli s přítelkyní ze svatby, ještě měl chuť dál pít. Proto pokračoval v baru s kamarádem. Měl tam první konflikt s poškozeným, pak zjistil, že nemá telefon. Proto jel zpátky za příbuznými, s novomanželem Petrem se pak vrátili do baru.

„Jak jsem šel po chodbě, probudila se ve mně nenávist k tomu člověku. Bylo to v mé hlavě, chtěl jsem mu ublížit. Stál u baru. Dal jsme mu dvě rány. Pak ho napadli ještě Petr a Dušan. Když jsem opilý, neovládám agresivitu,“ vysvětloval.

Rvačka po romském festivalu v centru Plzně: Zásahová jednotka v akci

Také on až z videa na kriminálce údajně zjistil, co se v baru semlelo. „Od té doby nepiju alkohol, jen občas dvě tři pivka. Lituju toho, vzalo mně to dva roky života. Chtěl jsem se odstěhovat, oženit se, ale nevím, jestli mě zavřou nebo nezavřou,“ přemítal u soudu obžalovaný.

Státní zástupce původně navrhl Jakubovi F. nejpřísnější možnou podmínku, zbylým dvěma pak čtyři a pět let vězení. Soud bude pokračovat výslechy svědků.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Krajské dožínky na Lounsku lákají na přehlídku farmářské historie i současnosti

Krajské dožínky v Peruci na Lounsku, které se uskuteční 13. září, lákají na přehlídku zemědělské historie i současnosti. Pořadatelé připravují na oslavu...

4. září 2025  14:11,  aktualizováno  14:11

Dobrovolníci budou v sobotu sbírat semena pro obnovu bělokarpatských luk

Dobrovolníci mohou v sobotu 6. září a také v některých dalších podzimních dnech pomoci k obnově druhově pestrých bělokarpatských luk. Farma Blatnička z...

4. září 2025  14:04,  aktualizováno  14:04

Fotka romského prvňáka spustila nenávistné komentáře, řeší je policie

Pochlubit se fotkou malého školáka chtěla na sociální síti jeho matka. Vzápětí se však romský prvňák z Brna stal terčem hanlivých a urážlivých komentářů, které se začaly v příspěvcích sdílející jeho...

4. září 2025  12:42,  aktualizováno  15:40

Do auta na přejezdu narazily vlaky z obou směrů. Řidička stihla utéct

Hlavní železniční koridor na Pardubicku v úseku Uhersko - Zámrsk zastavil ve čtvrtek odpoledne střet auta s vlakem na přejezdu u obce Uhersko. Podle dosavadního vyšetřování po prvním střetu do auta...

4. září 2025  14:22,  aktualizováno  15:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zapíjení svatby v baru se zvrtlo, kvůli bitce soudí novomanžela i jeho příbuzné

Jen pár hodin po svatebním obřadu se novomanžel Petr L. zapletl do potyčky v baru v centru Boru na Tachovsku. Na bití a kopání do dalšího muže se podle státního zástupce podíleli i jeho dva příbuzní...

4. září 2025  15:32

Hradecké Divadlo Drak uvede v sezoně 2025/2026 tři premiéry,první bude 11. října

Královéhradecké loutkové Divadlo Drak uvede v nadcházející divadelní sezoně 2025/2026 tři premiéry. Každá z nich nabídne originální pohled na svět, ať už očima...

4. září 2025  13:57,  aktualizováno  13:57

Proč nikdy nevznikne pokračování Harryho Pottera? Režisér prvních dílů má jasnou odpověď

Slavná fantasy franšíza vyvrcholila snímkem Harry Potter a Relikvie smrti – část 2. Vznik dalšího filmu by však komplikovala politika i kontroverze spojené s autorkou kouzelnické knižní ságy J. K....

4. září 2025  15:30

TUMI PŘEDSTAVUJE KAMPAŇ „VYZKOUŠENO IKONAMI" S GLOBÁLNÍMI AMBASADORY ZNAČKY LANDOU NORRISEM A NELLY KORDOVOU

4. září 2025  15:29

Nový Equator-X změří i velké dílce na mikrometry přímo ve výrobě

4. září 2025  15:21

Vsetínská hvězdárna připravila na neděli pozorování úplného zatmění Měsíce

Vsetínská hvězdárna připravila pro veřejnost na neděli 7. září pozorování úplného zatmění Měsíce. Návštěvníkům budou k dispozici moderní dalekohledy i...

4. září 2025  13:44,  aktualizováno  13:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chemik získal evropský grant na výzkum neurodegenerativních chorob

Na Masarykově univerzitě vznikne výzkumná skupina, která bude pátrat po původu neurodegenerativních onemocnění, například Parkinsonovy choroby. Chemik Tomáš...

4. září 2025  13:33,  aktualizováno  13:33

Muzeum Kožane město představí reprezentativní část fotografií

Prostory galerie Kožane město se v neděli 21. září v 15,00 slavnostní vernisáží otevřou návštěvníkům ojedinělou výstavou. Přední český fotograf Martin Skřivánek představí svůj autorský projekt...

4. září 2025  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.