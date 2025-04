Tachov na vlnách surf-punku, garážového rock’n’rollu i domácího undergroundu

Taco Blues, kapela, která už několik let drží prapor tachovského undergroundu. | foto: archív kapely

Na pódiu se představí čtyři kapely s různými přístupy ke kytarové estetice, ale se společným důrazem na energii, autenticitu a radost ze hry.

Večeru bude vévodit místní stálice Taco Blues, kapela, která už několik let drží prapor tachovského undergroundu. Přes řadu personálních změn se kolem frontmana Dominika zformovala sehraná čtveřice, která zúročuje své zkušenosti v živelných vystoupeních plných nespoutané energie. Jejich styl, oscilující mezi surf-punkem a indie rockem, je rychlý, úderný a vždy stoprocentně přítomný. Kapela posluchačům nedovolí zůstat stát v koutě.

Z Plzně dorazí Lusky, dvoučlenný projekt postavený na jednoduché, ale o to údernější sestavě – bicí a elektrická kytara. Z původní kapely EFCO vznikla formace, která v minimalistickém obsazení rozehrává maximálně intenzivní punk/hardcore rock’n’rollové bouře. Mají za sebou koncerty na velkých festivalech i supporty zahraničních hvězd, ale jejich pravým živlem zůstávají kluby, garáže a – v tomto případě – hospody. Kurty pro ně budou ideálním domovem na jeden večer.

Znojemská kapela Beach Bum přiveze do Tachova svůj aktuální materiál z čerstvého alba Utopia, které vyšlo letos v únoru. Surf-punk-rocková jízda s výrazným ženským vokálem, nakažlivou energií a přístupem, který dává najevo, že hudba má především bavit. Jejich koncerty jsou elektrizující směsí zvuku, pohybu a kontaktu s publikem – přesně to, co malé klubové prostory potřebují.

Druhou moravskou kapelou večera bude brněnské duo The Queues. Bratrské spojení kytary a bicích, které vyráží dech svou intenzitou. Ostré riffy, garážový syrový zvuk a nekompromisní nasazení. The Queues dokazují, že i v dvoučlenné sestavě se dá rozehrát hluková smršť, co má drive i šmrnc.

Pořadatel, organizátor a duše multižánrového Festivalu Muziq Viktor Pavlík se snaží v průběhu celého roku oživovat tachovské kulturní dění na alternativní scéně. Vedle festivalu Muziq, který letos proběhl již potřetí, pořádá během roku koncerty a hudební večery, jejichž cílem je především setkávání – lidí, myšlenek i zvuků. A také podpora mladých, ambiciózních kapel, které by jinak v regionu zazněly jen těžko.

Koncerty festivalu začnou ve čtvrtek 1. května od 18:00. Brány sportovního areálu se otevřou už v 16:00.