Bizarní záhada. V Tachově mají odpadkové koše, které tam zjevně nepatří

Valentýna Bílá
  9:32aktualizováno  9:32
V Tachově řeší bizarní záhadu. Na jeho území je několik odpadkových košů se zvláštním erbem města, který ale Tachovu nepatří. Bádáním se přišlo na to, že jde o znak Bělehradu, hlavního města Srbska. Kdo a kdy tam nádoby rozmístil a proč je na nich zrovna tenhle znak, není zatím vůbec jasné.
V Tachově mají odpadkové koše se znakem Bělehradu. Jak a kdy se tam vzaly, je...

V Tachově mají odpadkové koše se znakem Bělehradu. Jak a kdy se tam vzaly, je prozatím záhadou. | foto: Spolek Naše kultivovaná města

V Tachově mají odpadkové koše se znakem Bělehradu. Jak a kdy se tam vzaly, je...
V Tachově mají odpadkové koše se znakem Bělehradu. Jak a kdy se tam vzaly, je...
V Tachově mají odpadkové koše se znakem Bělehradu. Jak a kdy se tam vzaly, je...
Tachov má ve svém městském znaku lva.
6 fotografií

Podivnosti si všimla Veronika Rút ze spolku Naše kultivovaná města, která pro vedení Tachova připravuje strategii, jak ve městě zlepšit veřejný prostor. Během mapování terénu narazila na několik košů v centru města se zvláštním erbem.

„Překvapilo mě, že je ve znaku tak velká loď, to se u nás moc nevidí,“ vzpomíná na objev Veronika Rút. Kromě řecké válečné lodi je v erbu řeka a pevnost s hradbami.

Znak Bělehradu, hlavního města Srbska.

Protože ve znaku Tachova je pouze lev, bylo hned jasné, že erb patří někomu jinému. Bádáním se zjistilo, že se jedná o erb Bělehradu, hlavního města Srbska.

Jak a kdy se tyto zelené koše dostaly ze Srbska až do Čech, není zatím vůbec jasné. Kromě Veroniky Rút hledá odpovědi i starosta města Petr Vrána. „Jde o starou záležitost, koše jsou tam odhadem 20 let. Ptali jsme se ve svozové firmě, neví ale nic. Ptali jsme se i dvou předchozích vedení města, vznesli jsme dotaz přímo i do Bělehradu, ale také nic,“ snažil se vyluštit záhadu starosta čtrnáctitisícového města.

O to stejné se pokouší také Veronika Rút. „Že by bělehradské koše byly někde mezinárodně ve slevě a město tak chtělo ušetřit? Nebo se někdo při objednávání fatálně sekl?“ přemýšlí designérka veřejného prostoru.

Odstranit, nebo nechat jako atrakci?

Fakt, že se města snažila a snaží ušetřit, není zas tak neobvyklé. Například některá česká a moravská města mají na svých litinových lampách znak Prahy. „Lavičky z Rakouska-Uherska, znak i dlažba z Prahy, to chápu. Ale co tu dělá Bělehrad?“ ptá se šéfka neziskové organizace. Tachov nemá Bělehrad ani jako partnerské město. Tím je německá obec Bärnau.

V Tachově mají odpadkové koše se znakem Bělehradu. Jak a kdy se tam vzaly, je prozatím záhadou.
V Tachově mají odpadkové koše se znakem Bělehradu. Jak a kdy se tam vzaly, je prozatím záhadou.
V Tachově mají odpadkové koše se znakem Bělehradu. Jak a kdy se tam vzaly, je prozatím záhadou.
V Tachově mají odpadkové koše se znakem Bělehradu. Jak a kdy se tam vzaly, je prozatím záhadou.
6 fotografií

Jaký osud čeká bizarní odpadkové koše, zatím není jasné. „Přiznám se, že takhle otázka mě momentálně netrápí. Máme důležitější věci na projednání,“ přiznal se starosta Petr Vrána těsně před pondělním zasedáním zastupitelstva.

Veronika Rút přemýšlí nad tím, zda starostovi v kultivační strategii města doporučí, aby zelený mor, jak těmto plastovým košům říká, odstranil, nebo je ponechal jako turistickou atrakci.

„Je to celkem rarita. Stopa po nějakém člověku, který je tam dal. Měli bychom si toho vážit, je to určitá naše identita, nad kterou bychom se měli zamyslet. Líbilo by se mi, kdyby vznikla nějaká otevřená soutěž pro studenty, aby vymysleli na toto téma příběh,“ uvažuje kritička vizuálního smogu a podotkla, že kdyby se v Americe něco podobného stalo, ihned by vznikla moderní legenda, na kterou by se všichni jezdili dívat.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Bizarní záhada. V Tachově mají odpadkové koše, které tam zjevně nepatří

V Tachově řeší bizarní záhadu. Na jeho území je několik odpadkových košů se zvláštním erbem města, který ale Tachovu nepatří. Bádáním se přišlo na to, že jde o znak Bělehradu, hlavního města Srbska....

2. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Auto vyletělo ze silnice a začalo hořet, řidiče našli mrtvého pod vozem

Od úterních brzkých ranních hodin vyšetřují českobudějovičtí dopravní policisté nehodu se smrtelným zraněním na silnici u obce Sedlec. Řidič vylétl ze silnice a auto začalo v příkopu mezi stromy...

2. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Pardubice přivítají festival tvořivosti a nových technologií

V sobotu 6. září se Automatické mlýny promění v centrum kreativity při druhém ročníku přehlídky Maker Faire Pardubice.

2. září 2025  9:23

Faunapark na sobotu chystá Beskydský Montmartre, v neděli zažijete Cirkus bez šapitó

Beskydský Montmartre v sobotu a Cirkus bez šapitó v neděli. To jsou dvě zábavná odpoledne tohoto víkendu ve frýdecko-místeckém Faunaparku.

2. září 2025  9:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Veselý Kopec ožije tradičními řemesly a folklorem

V sobotu 6. září od 9:30 do 16:00 nabídne Muzeum v přírodě Vysočina celodenní program zaměřený na ukázky historických řemesel a technologií.

2. září 2025  9:17

Nerušte naši knihovnu, píší lidé ze vsetínského sídliště Luh starostovi

Lidé ve Vsetíně se podepisují pod otevřený dopis za zachování pobočky knihovny na sídlišti Luh. Město ji chce od října zrušit. Opravuje totiž souběžně centrální Masarykovu veřejnou knihovnu na Dolním...

2. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Byl to vtip, řekl muž o výhrůžce, že chystá útok na vládu. Dostal podmínku

Za vyhrožování teroristickým činem stanul před ostravským krajským soudem Petr Kuboš z Vyšních Lhot na Frýdecko-Místecku. Ten ve facebookové diskusní skupině Věznice ČR loni v říjnu ohlásil, že...

2. září 2025  9:12

Program Mezinárodního kongresu zdraví 2025 Praha

2. září 2025  9:06

V Chebu se má příští rok otevřít zubní klinika, o dalších kraj jedná

V Chebu by se měla v polovině příštího roku otevřít zubní klinika, o dalších Karlovarský kraj se soukromými společnostmi jedná. Uvedl to náměstek hejtmanky Petr Kubis. Podle něj je v současné době v...

2. září 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Děti mění preference: vědecké a tvořivé kroužky jsou na vzestupu

2. září 2025  8:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Siemens v Brně představí řešení a inovace pro vyšší konkurenceschopnost

2. září 2025  8:30

Značka přístavního kontejnerového zařízení společnosti RAINBOWCO prochází strategickou modernizací s cílem posílit globální konkurenceschopnost v oblasti špičkové výroby

2. září 2025  8:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.