Tachov postavil pod sjezdovkou pumptrack pro děti i dospělé za 3,5 mil. Kč

Čtrnáctitisícový Tachov postavil pod sjezdovkou Vysoká asfaltový pumptrack pro děti, mládež i dospělé. Je určený pro dovednostní jízdu na kole, koloběžce, skateboardu i in-line bruslích. Stavba přišla na 3,5 milionu korun, většinu peněz poskytl Plzeňský kraj a ministerstvo pro místní rozvoj, řekl ČTK místostarosta Jan Straka (nestr.).
"V Tachově a okolí je to první sportoviště typu pumptrack pro specifický styl jízdy. Parádně se tam vyřádí děti a mládež, pro něž je to primárně určené, ale i dospělí si na něm mohou zajezdit," uvedl. Areál má dva samostatné okruhy. Kratší trať je hlavně pro děti a začátečníky, hlavní okruh s boulemi, klopenými zatáčkami a skoky je pro zkušenější jezdce. "Díky kvalitnímu asfaltovému povrchu je zaručena vysoká přilnavost tratí a celoroční dobrá sjízdnost," uvedla mluvčí města Tereza Kořínská. Dotace činily 2,5 milionu Kč.
Podle Straky je pumptrack na okraji městského sportovně-rekreačního areálu. "Je součástí většího celku, který bude dávat do budoucna ještě větší smysl, protože směrem na Světce k přehradě nebo na jízdárnu se často jezdí na výlety na kolech. Zároveň tam máme sjezdovku, kde do budoucna bude hrát prim její letní provoz," uvedl. Cyklisté už tam v létě využívají vlek.
Na návrší u rozhledny plánuje Tachov singletraily, tedy jednosměrné stezky v přírodě pro jízdu na horských kolech. "Takže by to měl být takový bikepark a mohlo by se tam jezdit na kolech i koloběžkách všemi možnými způsoby," uvedl Straka. Podle něj jsou singletraily součástí schváleného akčního plánu města. Zatím není jasné, zda stavba začne už příští rok, protože Tachov teprve dokončuje rozpočet. Starosta Petr Vrána (Volím Tachov) věří, že areál se postupně stane oblíbeným místem setkávání místních občanů.
Podobné tratě otevřeli nedávno v Plzni-Bolevci. Jedny z největších a nejvyhledávanějších jsou v Břasích na Rokycansku, odkud se vyjíždí na 25 kilometrů terénních cyklistických a singletrailových tras. Další asfaltové pumptracky mají v regionu třeba v Holýšově na jižním Plzeňsku a v Dýšině u Plzně. Ve čtvrtek odpoledne otevře Plzeň mezi Zadními Skvrňany a Křimicemi velký víceúčelový sportovní areál Predator Park, jehož hlavní součástí bude právě pumptrack, překážková dráha a posilovací prvky.