Byl jsem napadený, ne útočník, hájí se muž kvůli rvačce s ochrankou

Petr Ježek
  16:42aktualizováno  16:42
„Nechápu, proč jsem obžalovaný. Vždyť já jsem byl jsem napadený, zažil jsem brutální útok,“ prohlásil u tachovského okresního soudu čtyřiačtyřicetiletý Martin Šlajer. Za dva roky starou potyčku s mužem z ochranky dnes už nefungujícího baru ho obžalovala státní zástupkyně z výtržnictví. Společně s ním obžalovala z výtržnictví a ublížení na zdraví i Aloise Krátkého, který se k potyčce podle svých slov nachomýtl náhodou.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Alois Krátký viděl, jak se chumel lidí valí z podniku na terasu. „Létaly tam ruce. Z mého pohledu to ochranka nezvládala. Každopádně vím, že jsem měl své chování hodně zkrotit, nenechat se unést. Reagoval jsem ze strachu. Situace mně mrzí,“ vysvětloval Krátký ve středu před soudem.

Šlajera bil pěstmi do hlavy a kopl do něj. Do potyčky se zapojil půl roku ve zkušební době podmínky za jinou výtržnost před stejným barem u tachovského nádraží. „Souhlasím se vším, co je v obžalobě. Cítím se vinen,“ prohlásil Alois Krátký.

Podle státní zástupkyně problémy Martina Šlajera začaly v baru 6. ledna 2024 po půlnoci konfliktem s barmankou, která uklízela na toaletách. Později ti dva spolu měli další konflikt u baru.

Martin Šlajer a Alois Krátký (zleva) u Okresního soudu v Tachově (11. února 2026)
Bar u tachovského nádraží, kde se strhla potyčka, kterou nyní projednává okresní soud. Podnik už nefunguje. (11. února 2026)
Bar u tachovského nádraží, kde se strhla potyčka, kterou nyní projednává okresní soud. Podnik už nefunguje. (11. února 2026)
Bar u tachovského nádraží, kde se strhla potyčka, kterou nyní projednává okresní soud. Podnik už nefunguje. (11. února 2026)
5 fotografií

„Ženu a pracovníka ostrahy vulgárně napadal, když chtěl platit za pití bankovkou 2 tisíce korun. Poté v baru úmyslně rozbíjel skleničky. Z důvodu stálého agresivního chování a nevhodného vystupování vůči hostům byl ostrahou vyveden na terasu. Tam ostrahu fyzicky napadl, když se ho snažila vytlačit ze zasklené části terasy,“ popsala státní zástupkyně Karin Hajná-Steinarová.

Vyváděný host tam podle obžaloby loktem nebo pěstí udeřil muže z ochranky do spánku, poté se do potyčky zapojil Krátký. Šlajer podle státní zástupkyně útočil na ochranku opakovaně, arogantní a agresivní byl i na přivolané záchranáře a policisty. Policisté jistili jeho převoz do nemocnice.

Šlajer připouští jen nedorozumění na baru. „Barmanka na mě od počátku působila nepříjemně. Když jsem za rumy platil dvoutisícovkou, stála dál od baru a něco řekla. Nerozuměl jsem jí. Prý neměla na vrácení, měl jsem platit asi 500 korun. Přišlo mi to trapný. Mávl jsem rukou, ať si zbytek peněz nechá,“ popsal muž.

„Děkuju za doprovod... a hned jsem chytil ránu“

Barmanka pak odešla a stála u stolu vyhazovačů, jeden si rovnal rukavice. „Přišel ke mně ve stylu: Tady jsi skončil. Věděl jsem, že je zle. Šel jsem tedy ven. Cestou jsem mu řekl něco jako že děkuju za doprovod, že se cítím jako VIP. Hned jsem chytil ránu. Zkroutil mi ruku za zády, tak mě vedl. Pak přišel další, knokautoval mě kolenem do hlavy. Padl jsem na zem. Zrubali mě tam. Opakovaně jsem byl v bezvědomí,“ pokračoval muž. Připustil, že byl opilý.

Hlasy mi řekly, ať někoho zabiju. Muž pobodal náhodnou oběť, dostal 17 let

Podle svých slov se při mlácení opakovaně ptal, proč ho bijí, co udělal. Řekl, že když na místo přijeli policisté a záchranáři, údajně zaslechl slova ve smyslu: kdopak to dneska odnesl, kohopak jste si dneska vybrali?

Šlajer řekl, že o pomoc záchranářů nestál, že se chtěl vydýchat. Měl rozlámaný nos, u něj krvácející rány, poraněné oko i čelist. Vysvětloval, že když si v sanitce strhl krytí ran, krev mu tekla do úzké štěrbiny v nateklých ústech, kterými dýchal. „Jak tam tekla krev, při vydechování zřejmě odstřikovala,“ vysvětloval znečištění záchranky.

Soud bude pokračovat výslechy svědků a znalců.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Při nehodě tří osobních aut na obchvatu Plzně se zranili tři lidé

ilustrační snímek

Tři lidé utrpěli dnes středně těžká a těžká zranění při nehodě tří osobních aut v Regensburské ulici na západním obchvatu Plzně. Jedno auto skončilo po nehodě...

11. února 2026  16:08,  aktualizováno  16:08

Lidé ve Frýdlantu poprvé rozhodli o části rozpočtu, k dispozici měli půl mil.Kč

ilustrační snímek

Úprava prostoru před šatníkem free-clubu, knihobudka a hřiště na pétanque, jsou tři projekty, které se díky participativnímu rozpočtu "Tvoříme Frýdlant"...

11. února 2026  16:08,  aktualizováno  16:08

Děčínská nemocnice má nový pavilon pro matku a dítě za půl miliardy korun

DÄ›ÄŤĂ­nskĂˇ nemocnice mĂˇ novĂ˝ pavilon pro matku a dĂ­tÄ› za pĹŻl miliardy korun

Děčínská nemocnice otevřela nový pavilon pro matku a dítě s nefrologicko-dialyzačním oddělením. Stavba trvala dva roky. Skončit měla už na konci loňského roku,...

11. února 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

V Otrokovicích budou od března k dispozici sdílená kola

ilustrační snímek

V Otrokovicích na Zlínsku budou k dispozici sdílená kola. Pilotní provoz začne v březnu. Prvních 15 minut každé jízdy uhradí město, sdělila dnes ČTK mluvčí...

11. února 2026  15:46,  aktualizováno  15:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vlak na Vyškovsku se na přejezdu střetl s vozem, zranila se seniorka

ilustrační snímek

Vlak se dnes na přejezdu v úseku mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku srazil s osobním vozem, lehce se zranila seniorka z auta. Provoz na trati byl v...

11. února 2026  15:43,  aktualizováno  15:43

Brno opraví budovu na Zelném trhu, kde sídlí Divadlo Husa na provázku

ilustrační snímek

Areál Centra experimentálního divadla na Zelném trhu v Brně, kde sídlí i Divadlo Husa na provázku, čeká rekonstrukce. Radní města dnes schválili investiční...

11. února 2026  15:38,  aktualizováno  15:38

Dálnice D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem je uzavřená, shořel tam kamion

Na dálnici D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem hořel kamion. (11. únor 2026)

Na dálnici D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem ve středu hořel kamion. Oheň už hasiči zlikvidovali, teď odstraňují následky a uvolňují vozovku. Úsek bude pro dopravu uzavřený přibližně do 19 hodin.

11. února 2026  15:52,  aktualizováno  17:13

Před lety ukradli Piláta z pašijové cesty v Římově, teď se socha vrací domů

Od 90. let 20. století se z křížové cesty ztratilo 19 soch, sedm už jich...

Před sedmnácti lety zloději ukradli z pašijové cesty v Římově na Českobudějovicku barokní sochu Piláta Pontského. Policisté ji vypátrali až ve Španělsku. A nyní se vrací zpět. Římovská farnost ji už...

11. února 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Ústavní soud zrušil předběžnou vykonatelnost styku dítěte se sociální matkou

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes zrušil předběžnou vykonatelnost rozhodnutí, na jehož základě měl čtyřletý chlapec trávit více času s bývalou partnerkou své biologické...

11. února 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

Hurvínek oslaví 100 let na výstavě ve strakonickém muzeu

ilustrační snímek

Výstava Hurvínek na strakonickém hradě letos potěší malé i velké návštěvníky. Sto let nejslavnější české loutky mohou oslavit přímo v pokojíčku prostořekého...

11. února 2026  15:19,  aktualizováno  15:19

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Legionella byla loni v pětině kontrolovaných vzorků vody v Libereckém kraji

ilustrační snímek

Nebezpečnou bakterii legionella našli loni hygienici v Libereckém kraji v téměř pětině vzorků teplé vody. Odebrali je při 110 kontrolách zdravotnických,...

11. února 2026  15:06,  aktualizováno  15:06

Oprava sportovního areálu v Jemnici vyjde na více než 69 milionů korun

ilustrační snímek

Jemnice uzavřela smlouvu na opravu sportovního areálu. Náklady budou 69,3 milionu korun. Práce mají skončit příští rok, slavnostní otevření bude součástí oslav...

11. února 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.