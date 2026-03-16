Tachov s Plzeňským krajem se dohodly na kampusu nové střední školy pro 600 žáků

Radní Plzeňského kraje a zastupitelé Tachova dnes schválili memorandum o nové multioborové střední škole v Tachově pro více než 600 žáků. Zvýší studijní nabídku v regionu a vzdělanost obyvatel Tachovska, která je jedna z nejnižších v ČR. Jde o strategicky významnou investici s cílem snížit odliv mladých lidí, zvýšit podíl maturitních i vyšších kvalifikací, posílit technické, ale i humanitní profese, které jsou nezbytné pro fungování regionu, řekla ČTK místostarostka Vendula Machová (Volím Tachov). Memorandum o spolupráci, jehož text stvrdila rada kraje dopoledne, podepíšou obě strany v nejbližších týdnech.
Do projektu, jehož hlavním investorem bude kraj, vloží město pozemek. V roce 2027 bude hotová studie a na ni naváže projekt. "Zahájit stavbu zhruba za miliardu korun by bylo možné nejdříve v roce 2029," řekl náměstek hejtmana Vladimír Kroc (ANO).
Nová střední škola je aktuálně hlavním tématem města. "Měla by pomoci strukturálním deficitům. Ty jsou založené hlavně na nízké vzdělanostní struktuře obyvatel, což je propojené právě s ekonomickou chudobou, která vyplývá z toho, že občané mají nízké vzdělání a stejně i jejich děti," řekla Machová. Tachovsko se podle ní dlouhodobě potýká s tím, že velká část absolventů základních škol odchází za vzděláním do jiných měst a mnozí se už nevracejí. Moderní škola je podle Kroce důležitá také jako obrana proti tomu, aby žáci hned ze základní školy odcházeli pracovat do montoven v zónách podél dálnice D5.
Nový kampus nabídne technické i netechnické obory, například ekonomické, pedagogické, sociální nebo zdravotnické. "Cílem je vytvořit pestrou vzdělávací nabídku, která bude odpovídat potřebám regionu. Vytvoříme moderní vzdělávací centrum odpovídající nárokům současné moderní společnosti i trhu práce," uvedla místostarostka.
Tachov daruje kraji pozemek na rozvoj areálu - od 13.500 do 35.000 metrů čtverečních. Náklady stavby podle Kroce vzejdou ze soutěže na dodavatele. "Představa je, že by celá výstavba kampusu přesáhla miliardu korun. Bude se stavět po etapách. Nejdříve škola, pak internáty a hřiště a tělocvična, které by byly využitelné i pro lidi z okolí," řekl. Kraj bude usilovat o dotace pro strukturálně znevýhodněné oblasti, protože na Tachovsku je nejvíce velkých průmyslových zón v regionu.
Součástí záměru je podle mluvčí města Terezy Kořínské přesun současné střední průmyslové školy s 300 žáky ze Světců blíže do města. Sídlí v historickém objektu kláštera na okraji Tachova, který už neumožňuje rozvoj, ani rozšiřování kapacit.