Tachov vyhlásil první architektonickou soutěž na nový polyfunkční dům na náměstí

Patnáctitisícový Tachov vyhlásil architektonickou soutěž na nový polyfunkční objekt, který má nahradit Dům potravin na náměstí. Novostavba má být impulzem k oživení historického centra. Současný čtyřpodlažní objekt je podle vedení města nejošklivější budovou na náměstí, jehož dvouletá rekonstrukce skončila loni. ČTK to řekl starosta Tachova Petr Vrána (Volím Tachov). Odhadovaná cena novostavby je asi 180 milionů Kč, dosavadní budova se má zbourat v roce 2028, kdy začne i stavba.
"Jde o otevřenou a jednofázovou projektovou soutěž. Součástí zadání je obnova (sousedního) tzv. Senného trhu, tedy historického náměstíčka v předprostoru zámecké brány," řekla mluvčí radnice Tereza Kořínská.
Dům ve spodním rohu náměstí koupil Tachov v roce 2024 od Jednoty za více než 20 milionů korun. "Byl to strategický obranný nákup, protože hrozilo, že by ho koupil soukromník a mohla by tam vzniknout nějaká nepěkná ubytovna, jak se to často s nemovitostmi u nás stává," řekl Vrána.
Prodejna potravin v přízemí je zhruba čtyři roky zavřená. Tři nájemní smlouvy, které tam měla Jednota na prodejnu květin, bufet a vývařovnu, město převzalo a z nebytových prostor dostává nájem. Budova podle mluvčí nevyhovuje technickým stavem, dispozičním řešením ani architektonickou kvalitou současným požadavkům. Cílem je, aby nový objekt dále sloužil potřebám občanů, přinesl nové příležitosti pro setkávání a citlivě propojil současné trendy s historickým charakterem městské památkové zóny, řekla.
Dům dá město zbourat a postaví místo něj nový. Má zpracovanou ekonomickou analýzu. "Stavba bude stát zhruba 180 milionů korun, přičemž budeme hledat různé způsoby financování," řekl starosta. Oprava domu by podle něj nevyšla o mnoho levněji. "A hlavně dispozičně i co se týče technických sítí, tak je ten dům v katastrofálním stavu," řekl. Památkáři podle něj nařídili zachovat dvouštítový dům. Díky tomu, že není památkově chráněný, nemají problém s tím, že ho nahradí jiný objekt.
Podle místostarosty Jana Straky (Za lepší Tachov) je soutěž a následná stavba příležitostí k oživení náměstí, rozšíření služeb pro obyvatele a návštěvníky, ale také k obohacení historické zástavby o soudobou kvalitní architekturu. Tachov chce moderní třípatrovou budovu. V podzemí mají být parkovací místa pro hosty a nájemce, v parteru restaurace, bistro nebo kavárna a komerční jednotky k pronájmu. V dalším podlaží mají být prostory vyhrazené pro obchody a služby a městský hotel.
Vyhlášení vítěze a prezentace vítězného návrhu občanům se plánují letos na podzim a celý příští rok se bude projektovat.