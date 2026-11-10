„Řidiči, který jel v protisměru po dálnici D5, sdělili tachovští kriminalisté podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti,“ potvrdila policejní mluvčí Iva Vršecká.
Jak sdělil server Novinky.cz, senior podle lékařského posudku nebyl zdravotně způsobilý k řízení. Úřad mu proto pozastavil řidičské oprávnění a zahájil správní řízení o jeho definitivním odnětí.
Řidič ujel po D5 v protisměru zhruba pět kilometrů. V hustém provozu se mu musely vyhýbat desítky šoférů. Jen zázrakem nedošlo k žádné dopravní nehodě.
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VIDEO: Senior ujel na D5 v protisměru pět kilometrů, fatálně ohrozil desítky řidičů
„V úterý v odpoledních hodinách jsme přijali několik oznámení o vozidlu, které jede po dálnici D5 od 128. kilometru ve směru na Plzeň v protisměru,“ informovala v září policejní mluvčí.
Na místo se okamžitě rozjeli policisté, kteří zjistili, že se jedná o Toyotu Yaris, kterou řídí osmdesátiletý šofér.
Ten dojel až na benzinovou stanici na 123. kilometru dálnice, kde se otočil a pokračoval v jízdě směrem na Rozvadov.