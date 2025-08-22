Gruzínci vykrádali zaparkovaná auta u D5, za pár desítek minut zvládli tři

Tachovští kriminalisté objasnili několik případů krádeží, které se staly minimálně 17. července. Způsob, jakým byli věci z aut odcizené, byl stále stejný.
Gruzínci ve věku 50 a 52 let nejprve přijeli v autě na parkoviště u benzinové stanice nebo na automobilové odpočívadlo. Obešli auta, která tam byla zaparkovaná, a dívali se do nich, zda jsou v nich zavazadla a jiné věci. Ty pak ukradli.
„K prvnímu případu došlo na odpočívadle pro osobní automobily a jednalo se o batoh s elektronikou, prstenem, osobními doklady, platebními kartami a finanční hotovostí,“ popsala první krádež policejní mluvčí Iva Vršecká.
O necelou hodinu později si přisvojili z jiného auta a na jiném místě dámskou kabelku s mobilním telefonem, platebními kartami, doklady a peněženkou, ve které se nacházela finanční hotovost.
„V rozmezí několika desítek minut pak na dalším parkovišti odcizili ze zaparkovaného osobního vozidla tašku s kosmetikou. Poškozeným tímto jednáním vznikla škoda v celkové výši přesahující 114 tisíc korun,“ vypočetla mluvčí.
Kriminalistům při objasňování krádeží pomohl svědek, který natočil na mobilní telefon auto, ve kterém se cizinci pohybovali.
„Policejní komisařka zahájila trestní stíhání těchto mužů pro přečin krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ upřesnila Vršecká.
Komisařka dále podala státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obou obviněných do vazby, který soud ve čtvrtek akceptoval.
Policisté dále oba muže prověřují. Je totiž možné, že toho mají na kontě více.