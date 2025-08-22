Gruzínci vykrádali zaparkovaná auta u D5, za pár desítek minut zvládli tři

Autor: vb
  10:32
Soud poslal do vazby dva cizince, kteří podle policistů vykrádali osobní auta na dálničních odpočívadlech. Policie odhalila jejich trestnou činnost u D5 na Tachovsku. Gruzínci si vyhlédli neuzamčené vozy, kde ležela zavazadla, a pak si je vzali.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Eret, MF DNES

Tachovští kriminalisté objasnili několik případů krádeží, které se staly minimálně 17. července. Způsob, jakým byli věci z aut odcizené, byl stále stejný.

Gruzínci ve věku 50 a 52 let nejprve přijeli v autě na parkoviště u benzinové stanice nebo na automobilové odpočívadlo. Obešli auta, která tam byla zaparkovaná, a dívali se do nich, zda jsou v nich zavazadla a jiné věci. Ty pak ukradli.

„K prvnímu případu došlo na odpočívadle pro osobní automobily a jednalo se o batoh s elektronikou, prstenem, osobními doklady, platebními kartami a finanční hotovostí,“ popsala první krádež policejní mluvčí Iva Vršecká.

O necelou hodinu později si přisvojili z jiného auta a na jiném místě dámskou kabelku s mobilním telefonem, platebními kartami, doklady a peněženkou, ve které se nacházela finanční hotovost.

„V rozmezí několika desítek minut pak na dalším parkovišti odcizili ze zaparkovaného osobního vozidla tašku s kosmetikou. Poškozeným tímto jednáním vznikla škoda v celkové výši přesahující 114 tisíc korun,“ vypočetla mluvčí.

Kriminalistům při objasňování krádeží pomohl svědek, který natočil na mobilní telefon auto, ve kterém se cizinci pohybovali.

„Policejní komisařka zahájila trestní stíhání těchto mužů pro přečin krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ upřesnila Vršecká.

Komisařka dále podala státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obou obviněných do vazby, který soud ve čtvrtek akceptoval.

Policisté dále oba muže prověřují. Je totiž možné, že toho mají na kontě více.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou

Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Při požáru domu v Chříči se zranil muž, záchranáři ošetřili i dva hasiče

Při dnešním požáru v podkroví bytového domu v Chříči na severním Plzeňsku byl zraněn jeden člověk, skončil v nemocnici. Záchranáři ošetřili i dva zasahující...

22. srpna 2025  10:43,  aktualizováno  10:43

Festival Den architektury představí stavby osmi měst v Moravskoslezském kraji

Festival Den architektury, který se uskuteční od 2. do 7. října, představí stavby osmi měst v Moravskoslezském kraji. Nabídne i exkurze do běžně nepřístupných...

22. srpna 2025  10:40,  aktualizováno  10:40

Festival Den architektury představí stavby osmi měst v Moravskoslezském kraji

Festival Den architektury, který se uskuteční od 2. do 7. října, představí stavby osmi měst v Moravskoslezském kraji. Nabídne i exkurze do běžně nepřístupných...

22. srpna 2025  10:40,  aktualizováno  10:40

Olomoučtí vědci testují geneticky upravený ječmen. Má být odolnější a výnosnější

Jako vůbec první v Evropské unii zahájili vědci z Univerzity Palackého polní pokus s ječmenem, při jehož vývoji použili metodu úpravy genomu CRISPR. Jarní ječmen se zkráceným stéblem získali pomocí...

22. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Poděbrady zdraží parkování, zpoplatněné bude i nové parkoviště pod nadjezdem

Poděbrady zvýší cenu za parkování v městském parkovacím systému. Ve všech třech zónách, kde byly dosud různé ceny, se sjednotí, hodina vyjde na 40 korun, 30...

22. srpna 2025  10:14,  aktualizováno  10:14

Karlovy Vary chtějí v příštím roce zahájit rekonstrukci Vřídelní lávky

Karlovy Vary v příštím roce začnou rekonstruovat Vřídelní lávku. Stavební práce se mají uskutečnit v období mezi dvěma filmovými festivaly v letech 2026 a...

22. srpna 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

L'Osteria otevírá svou pátou pobočku v Česku – tentokrát v srdci Brna

22. srpna 2025  11:42

Úžasná akce v Jižní Africe – dva modely Chery TIGGO9 při čelní srážce prokázaly naprostou bezpečnost

22. srpna 2025  11:36

Řidič narazil ve velké rychlosti do stromu, trosky auta byly rozeseté po okolí

Vážná nehoda se stala ve čtvrtek po 23. hodině v Sebranicích na Litomyšlsku. Řidič osobního vozu narazil do stromu a zůstal zaklíněný ve zdemolovaném voze. Hasiči museli muže vystříhat a v kritickém...

22. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Poruba investovala letos desítky milionů korun do oprav ve školách

Desítky milionů korun investoval v letošním roce ostravský městský obvod Poruba do oprav v mateřských a základních školách. Většinu z nich dělaly firmy o...

22. srpna 2025  9:56,  aktualizováno  9:56

Po sporu se sousedy soud zastavil stavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě

Roky připravovaná stavba kolejí jihlavské Vysoké školy polytechnické se zastavila. Rozhodl o tom krajský soud v Hradci Králové. Po jeho verdiktu Stavební úřad v Jihlavě pozastavil stavební povolení....

22. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Změny v parkování. Víkend je v Jablonci zdarma, ve všední den se platí kratší dobu

Přívětivější pravidla pro řidiče odsouhlasili radní Jablonce nad Nisou. Jde o další z četných změn, které mají vylepšit tamější parkovací systém zavedený počátkem června.

22. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.