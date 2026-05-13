Pes žil rok uvázaný na krátkém řetězu, nemohl si ani lehnout. Zasáhli veterináři

Valentýna Bílá
  11:02
Smutný pohled se naskytl veterinářům a lidem z útulků, kteří ve Svaté Kateřině na Tachovsku odebírali vietnamským majitelům smečku psů. Zvířata byla sice dobře krmená, ale žila v otřesných podmínkách. Zvířecí ochránci zasahovali také ve Strážově na Klatovsku. V garáži uvázaný na krátkém řetězu žil více než rok tříletý pes.

KRIMI

„Někdo viděl temné kobky, někdo ubohé malé klece a v nich psy. My jsme hlavně viděli ty prosebné oči a volání, ať už je odtamtud dostaneme urychleně pryč,“ popsala provozovatelka Psího útulku U Šmudliny Tachov-Vítkov Gabriela Jägerová pondělní zásah ve Svaté Kateřině.

Tříletý Tonda žil uvázaný na krátkém řetězu. Kolem něj byl velký nepořádek. Dočasně skončil ve psím útulku.
Veterináři odebrali vietnamským majitelům ve Svaté Kateřině na Tachovsku několik psů. Zvířata žila v naprosto otřesných podmínkách.
V její péči skončilo ze zajištěných deseti psů a dvou štěňat celkem sedm psů a také pět kohoutů. Psi, jejichž majiteli jsou vietnamští chovatelé, byli sice dobře živeni, ale byli značně začervení a měli záněty v uších. „Nejhorší na tom všem je jejich psychický stav. To bude chvíli trvat,“ posteskla si Jägerová.

Další odebraní psi skončili v druhém útulku Tlapky v naději Horšovský Týn.

Psi byli zavření ve zchátralých boudách, všude bylo bahno, odpadky a rozbité věci. Celý prostor působil nesmírně zanedbaně, špinavě a nebezpečně.

Při odvozu zvířat do útulků museli pomáhat i hasiči. Jeden z dospělých psů a štěně uvázlo totiž v díře pod betonovým blokem v provizorním kotci a sami se nemohli dostat ven.

Rok života v exkrementech

Karel Bobál ze Záchranné stanice živočichů ve Studánce na Tachovsku se od minulého týdne dočasně stará o tříletého psa Tondu, kterého veterináři odebrali jeho majitelce ve Strážově na Klatovsku.

„Tonda žil více než rok na metrovém řetězu bez podestýlky a v exkrementech,“ popsal neutěšený stav Bobál. Podle něj pes rasy křepelák si na krátkém řetězu nemohl ani lehnout, kolem sebe měl v zavřené garáži různé harampádí a kameny.

Majitelka psa sice potvrdila, že v těchto podmínkách Tonda žije přes rok, ale podle ní pes nestrádal, nic mu nebylo, nebyl podvyživený. „Rok jsem neměla práci, neměla jsem peníze na boudu, proto je tady. Neměla jsem ho kam dát. Ale už se mu bouda dělá. Měl tu deku, ale rozkousal jí. Na řetězu je uvázaný tak tři čtyři hodiny, pak ho pustíme ven,“ tvrdila žena.

Oběma případy se zabývá jak veterinární správa, tak policisté. „Mohu potvrdit, že na konci minulého týdne jsme přijali oznámení o možném týrání psa, ke kterému mělo docházet v jedné z obcí na Klatovsku. Klatovští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu týrání zvířat a případem se nadále zabývají,“ potvrdil zásah ve Strážově policejní mluvčí Michal Schön.

Na další vyjádření redakce iDNES.cz čeká.

