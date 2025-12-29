Neziskovce okradené kyberšmejdy pomohla sbírka, lidé poslali přes 5 milionů

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:42
Téměř celá potřebná částka 5,3 milionu korun se za necelý měsíc podařila vybrat ve sbírce na dárcovském portálu pro plzeňskou neziskovou organizaci Tady a teď. V říjnu se stala obětí podvodu. Útočníci vydávající se za policisty a bankéře přesvědčili ekonomku k převodu více než 5,3 milionu korun na údajně bezpečné účty. O peníze organizace přišla a dostala se tak do existenční krize.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Obrovská vlna solidarity a pomoci, kdy se do dnešního poledne podařilo vybrat 5,23 milionu korun, dává naději na zachování služeb pro stovky lidí,“ řekla v pondělí zakladatelka a ředitelka Tady a teď Michaela Stehlíková.

Sbírku podpořila například herečka Jana Plodková či herci Václav Neužil, Jan Holík, Martin Stránský a Tomáš Hanák.

„Máme obrovskou radost, pro nás je to po tom maléru velká vzpruha a také velká zodpovědnost. Přijímáme s pokorou dary, které přicházejí z ČR i ze zahraničí, ta solidarita se ukázala být velmi silná. Jsme nadšeni a teď budeme sbírat síly. Zásah byl natolik intenzivní, že jsme hodně vyčerpaní,“ řekla Stehlíková.

Tíseň, stres a obavy z budoucnosti dolehly na pracovníky organizace i na klienty, pro něž jsou služby Tady a teď nezřídka jednou z mála životních jistot. „Sami se nám snažili pomoci aspoň tím, že zveřejnili své příběhy,“ řekla.

Kyberšmejdi obrali neziskovou organizaci o miliony, v nouzi vyhlásila sbírku

Stehlíková doufá, že se podaří zajistit další pokračování všech služeb. „Peníze jsou velká pomoc, ale musíme ještě pracovat dál. Ten otřes a stres posledních dvou měsíců byl tak silný, že se to dotklo i jiných věcí. Jak jsme se soustředili na kampaň na sbírku a museli jsme dál pokračovat i v poskytování našich služeb, nestihli jsme některé další věci - třeba podat žádost o dotace. Takže na další provoz budeme dál shánět peníze, například aby se mohl uskutečnit letní tábor, který pořádáme řadu let,“ řekla Stehlíková.

Čekají ji i jednání s pravidelnými dárci a podporovateli. Částka, o kterou společnost podvodem přišla, představuje téměř polovinu ročních provozních nákladů.

Použili skutečná jména policistů a bankéřů

Útočníci na konci října kontaktovali zaměstnankyni společnosti z podvrženého čísla policie. Předložili falešné dokumenty včetně policejních záznamů a potvrzení České národní banky a přesvědčili ji k odeslání 16 plateb. Ekonomka si za hovoru ověřovala totožnost, ale jména policistů i bankéřů skutečně existovala. „Organizace okamžitě podala trestní oznámení, o peníze ale přišla a šance na jejich získání zpět je nulová,“ řekla Stehlíková.

Ztráta peněz znamenala ohrožení služeb, které Tady a teď poskytuje 21 let. Některé z nich v regionu nikdo jiný neposkytuje. Ročně Tady a teď podporuje přes 800 lidí - rodiny ohrožené ztrátou bydlení, děti ze sociálně vyloučených lokalit, dospívající bez zázemí či lidi bez domova.

Organizace provozuje programy pomoci včetně školské sociální práce přímo na partnerských školách, mentoringu středoškoláků nebo jediné svépomocné skupiny pro ženy se zkušeností s bezdomovectvím v Plzni.

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

