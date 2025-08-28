Včas se rozsvítí i zhasne. Jak funguje nová technologie osvětlení vlakových nástupišť?

Autor: sku, ČTK
  8:32aktualizováno  8:32
V Pačejově a Horažďovicích na Klatovsku testuje Správa železnic inteligentní systém, který na nástupištích zapne osvětlení teprve půl hodiny před příjezdem vlaku a po odjezdu soupravy ho zase vypne. Novou technologii vyvinula příbramská společnost ZAT.

„Osvětlení nádraží se automaticky sepne před příjezdem vlaku, takže se nemůže stát, že by cestující čekali na neosvětleném nástupišti. Po odjezdu vlaku se osvětlení s časovým zpožděním automaticky vypne,“ uvedl ředitel divize Smart systémy Milan Hucl. Doplnil, že se nová technologie testuje od března, v červnu začala v uvedených stanicích fungovat nepřetržitě.

Osvětlení na nástupištích se dosud ovládá ručně, podle časových intervalů nebo soumrakového čidla. V některých případech se tak může stát, že by se na nástupištích svítilo zbytečně nebo vůbec, informovala v červenci firma ZAT v tiskové zprávě.

Elektrifikace dráhy z Plzně do Německa začne příští rok, vlaky pojedou až dvoustovkou

„Pokud se pilotní projekt osvědčí, skýtá velký potenciál pro instalaci na dalších železničních stanicích po celé České republice. Jde o ekonomické a finančně nenáročné řešení, které přispívá ke zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících a zároveň optimalizuje spotřebu elektrické energie,“ uvedl Radek Makovec ze Správy železnic.

ZAT dodává systémy řízení pro českou železnici dlouhodobě. Aktuální novinka spočívá v nasazení a propojení informačního systému operativního řízení s dálkovou diagnostikou technologických systémů, kterou Správa železnic dlouhodobě používá. Informační systém zasílá do diagnostiky údaje o přesné poloze vlaku, na jejichž základě se řídí osvětlení nástupišť.

Až stošedesátkou. Správa železnic chystá úpravu tratě do Horažďovic

Společnost je dodavatelem řídicích a inteligentních systémů pro energetiku a průmysl. Působí v oblasti automatizace jaderné i klasické energetiky, průmyslu, drážních systémů, plynárenství a smart systémů. Je také certifikovaným výrobcem zdravotnických přístrojů. Firma sídlí v Příbrami a své pobočky má v Plzni, Benešově a na Kubě. Aktuálně působí v 65 zemích.

