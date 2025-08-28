Včas se rozsvítí i zhasne. Jak funguje nová technologie osvětlení vlakových nástupišť?

Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
„Osvětlení nádraží se automaticky sepne před příjezdem vlaku, takže se nemůže stát, že by cestující čekali na neosvětleném nástupišti. Po odjezdu vlaku se osvětlení s časovým zpožděním automaticky vypne,“ uvedl ředitel divize Smart systémy Milan Hucl. Doplnil, že se nová technologie testuje od března, v červnu začala v uvedených stanicích fungovat nepřetržitě.
Osvětlení na nástupištích se dosud ovládá ručně, podle časových intervalů nebo soumrakového čidla. V některých případech se tak může stát, že by se na nástupištích svítilo zbytečně nebo vůbec, informovala v červenci firma ZAT v tiskové zprávě.
„Pokud se pilotní projekt osvědčí, skýtá velký potenciál pro instalaci na dalších železničních stanicích po celé České republice. Jde o ekonomické a finančně nenáročné řešení, které přispívá ke zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících a zároveň optimalizuje spotřebu elektrické energie,“ uvedl Radek Makovec ze Správy železnic.
ZAT dodává systémy řízení pro českou železnici dlouhodobě. Aktuální novinka spočívá v nasazení a propojení informačního systému operativního řízení s dálkovou diagnostikou technologických systémů, kterou Správa železnic dlouhodobě používá. Informační systém zasílá do diagnostiky údaje o přesné poloze vlaku, na jejichž základě se řídí osvětlení nástupišť.
Společnost je dodavatelem řídicích a inteligentních systémů pro energetiku a průmysl. Působí v oblasti automatizace jaderné i klasické energetiky, průmyslu, drážních systémů, plynárenství a smart systémů. Je také certifikovaným výrobcem zdravotnických přístrojů. Firma sídlí v Příbrami a své pobočky má v Plzni, Benešově a na Kubě. Aktuálně působí v 65 zemích.