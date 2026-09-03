Tématem mezinárodních Jaderných dnů v Plzni je energetická soběstačnost Evropy

Jaderná energetika jako cesta k energetické soběstačnosti Evropy je hlavním tématem 16. ročníku mezinárodní konference Jaderné dny, která bude 9. a 10. září na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU). Zaměří se na jadernou renesanci v Evropě i v Česku, na modulární reaktory a nové technologie, výchovu nových odborníků, bezpečnost zdrojů i jejich likvidaci. V úvodní panelové diskusi a následných pěti kulatých stolech vystoupí desítky odborníků. Doprovodné akce jako výstava a přednášky pro středoškoláky potrvají až do 15. října. ČTK to řekl odborný garant Jan Zdebor, který vyučuje na ZČU i na pražském ČVUT jadernou energetiku.
Připravované stavby nových jaderných bloků v jaderné elektrárně Dukovany i malých modulárních reaktorů (SMR) v Česku podle něj zvyšují zájem studentů o obor. "Ale zatím se na to díváme jen s mírným optimismem," uvedl.
Jaderná energetika se vyučuje na ČVUT - fakultách strojní i jaderné a fyzikálně inženýrské, na VUT Brno, od roku 1963 na ZČU a od loňska i VŠB - Technické univerzitě Ostrava. V magisterském studiu tam jsou desítky techniků, kteří by se mohli stát jadernými inženýry a mohli by nové zdroje obsluhovat i udržovat. "Na fakultě strojní ZČU je to do deseti studentů v každém ze dvou ročníků studia oboru jaderně energetická zařízení plus jednotky v loni otevřeném novém oboru management jaderného strojírenství na fakultě elektrotechnické," uvedl Zdebor. Po začátku nového akademického roku se ukáže, jestli se díky publicitě o novým blocích a SMR počty studentů zvýšily.
"Letos máme Jaderné dny opravdu hodně seriózně zastoupené. Dopoledne to bude evropské a teprve po obědě se budeme věnovat české jaderné energetice," řekl Zdebor. Vystoupí třeba nový předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Štěpán Kochánek, prezident francouzské poradenské společnosti v jaderné energetice NucAdvisor Jan Barták, šéf představenstva Elektrárna Dukovany II Petr Závodský z ČEZ, Alois Míka, poradce jihokorejské KHNP, která nové bloky v Dukovanech postaví, a ředitel sekce strategie ČEPS Karel Vinkler.
Jaderné dny doprovodí výstava, která potrvá po konferenci pět týdnů. "Budou tam modely reaktorů a řada dalších věcí. Novinkou pak čtyři metry vysoký nafukovací model kontejneru pro hlubinné úložiště na vyhořelé jaderné palivo," řekl Zdebor.
Součástí konference bude vyhlášení vítězných studentských prací v jaderné energetice. "Máme jich přihlášených asi 30 z mnoha zemí," řekl Zbebor. Po konferenci budou každou středu od 09:00 přednášky pro střední školy, jimiž projde asi 500 studentů.