Teplotní rekordy dnes padly na třech ze 14 stanic v Plzeňském kraji

Teplotní rekordy dnes padly na třech ze 14 meteorologických stanic v Plzeňském kraji, které měří teplotu více než 30 let. Nejtepleji bylo ve Staňkově na Domažlicku, kde naměřili 36,1 stupně Celsia. Teplotu tam meteorologové zaznamenávají 69 let, poslední rekord byl 35,8 stupně Celsia v roce 2019, řekl dnes ČTK plzeňský meteorolog Josef Cink.
Další rekord padl v Klatovech, dnes naměřených 35,5 stupně Celsia bylo o 0,9 stupně více než dosavadní maximum z roku 2019. V Klatovech se měří teploty 111 let. V Kašperských Horách na Klatovsku v nadmořské výšce 728 metrů, které mají řadu pozorování dlouhou 74 let, bylo dnes 33,2 stupně, předchozí rekord, také z roku 2019, byl 31,5 stupně Celsia. Nejvyšší teplotu jsme dnes naměřili v Plzni-Bolevci, 36,8 stupně, ale rekord tam nepřekonala, uvedl Cink.
"Měsíční rekord z roku 2019 z Plzně-Bolevce, který je 38,1 stupně, ještě nepadl, ale ten se během víkendu také překoná," uvedla meteoroložka Jana Adamovská. Podle ní padne v neděli i absolutní rekord regionu z 27. července 1983, který byl 40,1 stupně Celsia.
Meteorologové očekávají v sobotu v kraji až 40 stupňů Celsia, zřejmě v Dobřanech, Plzni-Mikulce a Staňkově. "V neděli nejsou vyloučené teploty i přes 41 stupňů," uvedl Cink. I v regionu by tak mohl být překonán absolutní republikový rekord 40,4 stupně Celsia z 20. srpna 2012 ve středočeských Dobřichovicích.