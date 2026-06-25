Teplotní rekordy dnes padly na víc než třech čtvrtinách stanic v Plzeňském kraji

Denní teplotní rekordy dnes padly na více než třech čtvrtinách meteorologických stanic v Plzeňském kraji, tedy na deseti ze 13, které v regionu měří teplotu více než 30 let. Nejtepleji bylo v Dobřanech s 35,9 stupně Celsia a v Plzni na Mikulce - 35,5 stupně. V Dobřanech byl dosavadní rekord dne 32,3 stupně v roce 2025 a na Mikulce 32,6 stupně v roce 2008. Teploty v Plzeňském kraji se dnes pohybovaly od 33 do 36 stupňů, řekla dnes ČTK plzeňská meteoroložka Jana Adamovská.
"Měsíční rekord z roku 2019 z Plzně-Bolevce, který je 38,1 stupně, ještě napadl, ale ten se během víkendu také překoná," uvedla. Podle Adamovské možná padne v neděli i absolutní rekord regionu z července 1983, který byl 40,1 stupně.
Meteorologové očekávají v sobotu v Plzeňském kraji 39 stupňů a v neděli o stupeň více. Od pondělí pak má být studená fronta, řekla meteoroložka.