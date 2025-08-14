Rum už je moc, ale cigarety nezletilým prodají. Testovali jsme obchodníky

Redakce iDNES.cz otestovala plzeňské prodejny, jestli jsou ochotné prodávat nezletilým mladším 18 let alkohol a nikotinové výrobky. Vybrala k tomu dívku a chlapce ve věku 15 let, kteří nevypadají starší. Ve třech prodejnách ze čtyř figurantům vyhověli. Nekompromisní byla jen vietnamská seniorka.
Nezletilí figuranti vyrazili do ulic Plzně a testovali prodejce, zda jim prodají alkohol a cigarety. (5. srpna 2025) | foto: Jitka Šrámková-Kubíková

„Rádi vám pomůžeme upozornit na to, jestli se nezletilým alkohol či cigarety prodávají,“ shodla se dvojice mladých lidí, jejichž jména redakce zná, ale nebude je zveřejňovat.

Ve třech prodejnách ze čtyř mladíkovi a dívce vyhověli. Nekompromisní byla jen vietnamská seniorka ve Večerce na rohu Slovanské a Liliové ulice vedle farmářského obchodu U Lidušky.

Test iDNES.cz: prodají trafiky nezletilým cigarety nebo lihoviny? Ano, beze všeho

Figuranti položili do košíku tvrdý alkohol v podobě Myslivecké a u pokladny navíc požádali o nikotinové sáčky. Když se ale starší Vietnamka zeptala na občanku, bylo zle. Figuranti museli Mysliveckou vrátit a odešli jak bez alkoholu, tak bez požadovaných nikotinových sáčků.

„Alkohol tam byl ale úplně všude, bedny s pivem byly rozmístěné po celém krámu, možná to byl záměr, aby byly při procházení prodejnou každému na dosah,“ poznamenal mladík.

Dva chlapci to ve středu přehnali s alkoholem. Jeden nadýchal 1,39 promile a druhý 1,77 promile alkoholu. Plzeňští strážníci jim zavolali záchrannou službu, která je nakonec převezla do nemocnice. (13. srpna 2025)

V obchodě Relay na Hlavním vlakovém nádraží v Plzni to měli figuranti o moc snadnější. V poklidu zde koupili dvě plechovky dvanáctistupňového Prazdroje a cigarety Marlboro dohromady za 245 korun. „Pivo jsme si přinesli z regálu a o cigarety jsme si řekli. Prodavačka nám je podala, na nic se neptala, takže jsme zaplatili a odešli,“ popsal mladík.

Podobně jednoduché to měli figuranti při nákupu v prodejně Tabák v Prešovské ulici naproti drogerie Rossmann u plzeňského náměstí Republiky. „Řekl jsem, jakou příchuť elektronické cigarety bych si představoval, chtěl jsem elektronku lesní plody. Paní hledala, našla jen příchuť borůvka a malina. Souhlasil jsem, zaplatil a odešli jsme,“ popsal figurant.

Elektronická cigareta Oxbar C800 za 159 korun skončila tedy v jeho kapse. „Prodavačka počítala s tím, že když jdeme rovnou do trafiky, že nám bude 18 let, že dítě by tam nešlo,“ míní dívka.

Já to risknu, řekla a prodala cigarety nezletilému bez dokladů. Nebyla jediná

Ve večerce vedle drogerie Rossmann v Prešovské ulici v Plzni to bylo mírně obtížnější. „Rum prodavačka neprodala, zeptala se totiž na občanský průkaz. Ale když jsem ukázal na e-cigaretu za ní, řekla, že mi ji prodá,“ popsal mladý muž.

Z prodejny si nakonec odnesl výrobek Kurwa sour Apple, 700 potáhnutí za 200 Kč. Dívka si to vysvětluje tím, že e-cigaretu mohou nezletilí schovat do kapsy a nikdo ji nevidí, což se dá s lahví rumu udělat těžko.

Figuranti popsali i situaci v jejich sociální bublině. Dívka říká, že záleží i na tom, proč mladí pijí alkohol. „Když je to proto, že jim to chutná, není to až tak špatné, když ale pijí dvanáctileté děti jen proto, aby se opily, je to blbý, protože pak dělají nerozumný věci.“

Závislost na elektronických cigaretách

Jaké věci? „Sex,“ vysvětluje. Některé holky z její školy prý už v šesté třídě nejsou panny. „Možná polovina, navíc pijí a kouří,“ upřesňuje. „Spousta dětí v tomto věku si myslí, že jsou hrozně dospělí, tak si koupí alkohol a pijí,“ dodává dívka.

Po otázce na případnou závislost dívka odhaduje, že na alkoholu její spolužáci tolik závislí nejsou, ale na elektronických cigaretách hodně. „Tři čtvrtě lidí, které znám, možná i víc, kouří elektronické cigarety,“ popisuje mladá žena.

Vysvětluje, že některé děti si elektronickou cigaretu strkají do rukávu a kouří i ve škole při hodinách. „Opřou se bradou o ruku a kouří, učitelky si toho nevšimnou, protože děti se naučily nevypouštět kouř, když totiž kouř v puse chvíli zadrží, při vyfouknutí není látka vidět. I takové fígle se používají,“ popsala. „Elektronické cigarety jsou horší než alkohol i kvůli tomu, že dochází k pomalé otravě olovem,“ soudí mladík.

Vypadala na osmnáct, hájila se prodavačka. Někde chtějí cigarety i dvanáctiletí

Mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) František Kotrba uvedl, že s nezletilými figuranty na kontroly vyráží i kontroloři ČOI a záchyty se pohybují v řádu desítek procent. „Na provozovny, které prodávají alkohol nezletilým, nás upozorňují spotřebitelé, ale třeba i starostové,“ říká Kotrba.

Mluvčí Městské policie Plzeň Tereza Weidl sdělila, že na nalévání alkoholu či prodej nikotinových prostředků či drog nezletilým je zaměřená policejní akce Adam.

Jeden nadýchal 1,39, druhý 1,77 promile

Ve středu odpoledne skončili dva mladiství chlapci v plzeňské nemocnici. Školáci seděli na lavičce u Borského parku a nevypadali dobře. Žena, která šla kolem nich, měla o ně starost a tak zavolala strážníkům.

„Hlídka byla na místě do čtyř minut. Jeden z mladistvých zvracel. Ačkoli se hoši snažili situaci omluvit požitím špatného sushi, jejich nezřetelná řeč a všudypřítomný zápach alkoholu mluvily jasně. Dechová zkouška u nich ukázala hodnoty 1,39 a 1,77 promile. Nakonec přiznali, že společně vypili celou láhev vína,“ popsala poslední případ opilých teenagerů druhá mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Přivolaní záchranáři převezli chlapce ve špatné kondici na urgentní příjem fakultní nemocnice na Lochotíně. Strážníci samozřejmě o všem informovali jejich rodiče a také orgán sociálně-právní ochrany dětí.

