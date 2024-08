Na opravě průtahu Plzní jsou dělníci i pod dohledem lidí z tramvají

Klatovská je silnicí první třídy, jejím správcem je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). To také rekonstrukci vozovky platí. V tendru zvítězila společnost Eurovia, do konce srpna musí mít podle uzavřené smlouvy práce hotové.

„Vzhledem k vysokým intenzitám dopravy byla navržena komplexní oprava vozovky, a ne pouze provedení lokálních vysprávek. Stavební úpravy provede společnost Eurovia za cenu 17,3 milionu korun bez DPH,“ uvedl těsně před zahájením prací Adam Koloušek z ŘSD.

Dvakrát dopoledne a jednou odpoledne se redaktoři MF DNES mezi 30. červencem a 15. srpnem jeli podívat, jak se na stavbě pracuje. Pokaždé se tam něco dělo, v opravovaném úseku vždy byla i řada strojů. Kolem staveniště projíždějí i tramvaje, takže cestující mohou práci dělníků na vlastní oči sledovat.

Při první namátkové kontrole 30. července před polednem skupina techniků testovala zhutnění podkladního koberce položeného v úseku u náměstí T. G. Masaryka několik dnů předtím. Dělníci v úseku od křižovatky U Práce až po Belánku připravovali staveniště na pokládku posledního asfaltového koberce, po kterém nyní jezdí auta. Navíc přímo na náměstí T. G. Masaryka stavbaři zužovali silnici o jeden jízdní pruh, protože město využilo opravy silnice a na úkor aut tam nechalo rozšířit nástupiště tramvajové zastávky.

„Práce jsou naplánované a postupují tak, aby do konce srpna došlo ke zprovoznění celého úseku Klatovské třídy. Termín by mohlo ovlivnit jen počasí, kdyby přišel několikadenní vytrvalý déšť, v něm by některé práce nešly provádět,“ uvedla v polovině srpna Pavla Kuklová ze společnosti Eurovia.

Při druhé kontrole v pátek 9. srpna dopoledne dělníci pracovali už v dalším úseku Klatovské, a to mezi křižovatkami Belánka a křížením Klatovské s ulicemi V Bezovce a Dobrovského. Naproti policejnímu ředitelství mezi Belánkou a Chodským náměstím parta chlapů vibračním pěchem hutnila materiál v zasypaném výkopu kolem opravené šachty dešťové kanalizace.

Spolu s lidmi z Eurovie tam byli s technikou i pracovníci Vodárny Plzeň. Další parta dělníků pod křižovatkou s ulicí V Bezovce měla k dispozici malý traktor s pneumatickým kladivem na vybourání zbytků asfaltu kolem kanálů a uzávěrů vodovodu v silnici, ke kterým se nedostaly velké stroje při frézování asfaltu. Ti měli v téměř třicetistupňovém horku právě přestávku na svačinu. Většinou jedli nebo odpočívali ve stínu stromů na chodníku nebo v dodávce.

Nejživěji bylo na staveništi ve středu 14. srpna kolem půl třetí odpoledne. V té době teploměr ukazoval venkovní teplotu 33,5 °C. Na staveništi bylo nejméně 30 dělníků. Dva nakladače pendlovaly po celém vyfrézovaném úseku, malé stroje převážely i horkou asfaltovou směs, kterou tam dovezlo v uzavřeném kontejneru nákladní auto s vyhřívanou nástavbou. Dělníci s vibračními pěchy hutnili asfaltovou hmotu kolem uzávěrů vody nebo poklopů kanalizace. Další ještě dodělávali poslední obruby pro kanálové vpusti.

„Dneska je tu vedro, ale zítra to tu bude ještě horší. Nahoře u křižovatky jsou připravené finišery a válce, od rána budeme pokládat poslední vrstvu balené. To tu bude vedro od slunce i zdola ze silnice,“ prohodil jeden z dělníků, když ve stínu pil vodu z lahve.

Pavla Kuklová z Eurovie dodala, že na všech stavbách mají dělníci stanovenou pracovní dobu, kterou musejí dodržovat. Obvykle zahrnuje i víkendy, kdy se provádějí především práce na frekventovaných křižovatkách, aby se minimalizoval dopad na veřejný provoz.

„Současné extrémně vysoké teploty jsou velkou zátěží především pro naše zaměstnance v terénu. Pracovníky zásobujeme dostatkem pitné vody a provádíme pravidelné přestávky. Kolegové se navzájem hlídají. Je nutné udržet koncentraci všech pracovníků s ohledem na veřejnost pohybující se po chodnících nebo na tramvajový provoz v blízkosti stavby i složky integrovaného záchranného systému, které projíždějí po tramvajovém pásu,“ uvedla Kuklová.

Na sociálních sítích si lidé stěžují na to, jak moc je Plzeň rozkopaná. Často volají i po tom, aby firmy dělaly i v noci.

Náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar připustil, že i on v minulosti zastával názor, že by se dost prací dalo dělat i v noci. „Na řadě míst to nejde kvůli rušení nočního klidu. Určitým vystřízlivěním jsou i stížnosti lidí. Aktuálně třeba z Dobrovského ulice (boční ulice u právě opravovaného úseku Klatovské třídy – pozn. red), kde si lidé stěžují na to, že práce tam začínají v šest hodin ráno, a oni nemohou spát. Snad zásadní novinku chytáme na příští rok. V soutěži na rekonstrukci křižovatky U Jána chceme vedle ceny dát i termín dokončení a kolaudace. Tady by práce v noci mohly klapnout,“ soudí náměstek Tolar.

U frekventované křižovatky jsou kromě hotelu především kanceláře včetně krajského policejního ředitelství nebo administrativních budov pivovaru.

Frekventovanou křižovatku čeká přestavba, při které po více než 30 letech provozu v ní vzniknou přechody pro chodce.

Podle Tolara není možné tlačit zhotovitele k tomu, aby firmy dokončily práce výrazně dřív. „Firma je odpovědná za to, že nám dílo předá v určeném termínu a kvalitě. Obojí vychází z projektové dokumentace, kde projektant stanovuje reálné tempo prací s ohledem na technologické postupy i bezpečnost práce. Něco jiného je načasování klíčových uzavírek. Tam se snažíme ty nejbolestnější věci dělat o víkendech nebo v noci. Typicky vypínání semaforů na nejrušnějších křižovatkách a podobné věci, které často bývají součástí větších akcí. Třeba na Klatovské teď o víkendu uzavřelo ŘSD křižovatku Klatovská – Sukova, podobně se dělal i tramvajový oblouk v sadech Pětatřicátníků,“ uvedl náměstek Tolar.