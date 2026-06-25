Tisíce růží rozzáří zahradu zámku v Nebílovech na Plzeňsku

Tisíce květů růží v sobotu provoní a množstvím barev rozzáří zahradu zámku v Nebílovech u Plzně. Roste v ní přes 90 druhů růží starých odrůd, které doplňují moderní odrůdy anglické a další. Nakvétají v druhé polovině června, v největší kráse je zahrada asi tři týdny. Festival nabídne lidem možnost obdivovat největší sbírku historických růží v Česku, řekl ČTK kastelán Milan Fiala. Některé takzvané staré nebo historické druhy kvetou jen jednou, anglické růže vydrží kvést i déle a opakovaně.
"Zahrada zámku se poslední roky stala vyhledávaným místem všech milovníků růží. Navazuje na historii zámecké zahrady, jejíž existence je doložena už od roku 1624. Současná kolekce připomíná období, kdy panství vlastnili Černínové a později Valdštejnové," uvedl. Návštěvníci mohou obdivovat odrůdy pěstované už v 18. a 19. století, ale i anglické růže inspirované historickými kultivary.
"Roste tam 350 růžových keřů a přes 90 historických odrůd. Doplňuje je kolekce anglických růží a dalších kultivarů. Třeba damascénské růže s intenzivní vůní, romantické bourbonky, elegantní noisettky a remontantky, vyšlechtěné pro opakované kvetení během celé sezony," řekl.
Festival nabídne i příležitost dozvědět se více o pěstování historických růží. "Vyžadují odlišný přístup než moderní velkokvěté kultivary, kdy je důraz kladen na přirozený růst keřů, dostatek vzduchu ke kořenům a citlivý řez," uvedl Fiala. Díky jeho dlouhodobé péči vznikla za 30 let v Nebílovech kolekce, která patří k nejcennějším ve střední Evropě.
"Růže patří ke každé zámecké zahradě. My je tady máme hlavně proto, abychom ukázali, co se pěstovalo v době, kdy zámek ještě sloužil jako barokní rezidence," řekl kastelán. Za historické jsou považovány růže vyšlechtěné zhruba do roku 1864. Většinou kvetou jen jednou v roce, jsou to kříženci růží z Číny a Dálného východu s domácími růžemi. Cílem šlechtitelů bylo získat opakovaně kvetoucí růži. Když se to v 60. letech 19. století podařilo, byl to podle Fialy převrat. "Anglické růže byly vyšlechtěny Davidem Austinem, který měl vizi, že chce vyšlechtit něco jako starou růži, která by ale byla mrazuvzdorná, pořád kvetla, voněla, měla i jiné barvy, ale pořád pěkný tvar rozetových bohatých květů, což je jedna z typických vlastností většiny historických růží, které mají bohaté až pivoňkové květy," řekl. Po první růži v roce 1961 vyšlechtil desítky druhů. Jejich obliba stále stoupá.
Festival bude 27. června od 09:00 do 17:00. Doplní ho tradiční jazz a melodie z ulic New Orleansu od plzeňských The Dixie Hot Licks.