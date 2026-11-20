Oznámení o výbuchu přijali policisté na lince 158 krátce po půlnoci, na místě incidentu vyšetřují od rána. „Byl přivolán i policejní pyrotechnik a balistik. Případem se zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují veškeré okolnosti výbuchu a kdo a čím jej konkretně způsobil,“ informovali policisté na síti X.
Kriminalisté již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu nedovolené ozbrojování a obecné ohrožení. Po důkladném ohledání místa činu budou zajištěné kriminalistické stopy podrobeny dalším expertízám a zkoumáním.
Vzhledem k trestnímu řízení nebude podle mluvčí Pavly Burešové policie prozatím sdělovat další podrobnosti.
O člověku, na jehož zahradě k výbuchu došlo, místní lidé říkají, že je to milionový chlap, který pro obec dělá, co může. Nikdo z oslovených proti němu neřekl křivého slova.
Podle informací iDNES.cz incident postihl starostu obce. Ten nebral telefon a přímo na místě odmítl událost komentovat. V obci se spekuluje o tom, že na jeho zahradu někdo hodil granát nebo jinou výbušninu, čemuž odpovídá svědectví místní ženy, která v noci výbuch slyšela. A potvrzuje to také zdroj redakce.
Policisté žádají případné svědky události nebo řidiče, kteří místem projížděli okolo jedné hodiny ráno, aby poskytli své poznatky či záběry z palubních kamer svých vozidel oznámením na linku 158.