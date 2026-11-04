Tomáš Soukup z ANO je znovu starostou plzeňského obvodu Doubravka

Devětatřicetiletý Tomáš Soukup z ANO je staronovým starostou čtvrtého plzeňského obvodu Doubravka. Na ustavujícím zasedání ho dnes zvolili zastupitelé. Dostal 18 hlasů, pět zastupitelů bylo proti. V čele obvodu s 23.000 obyvateli stojí Soukup od roku 2018, začíná tedy třetí volební období.
Na Doubravce se na koalici dohodly vítězné ANO, STAN a Pro Plzeň. Kopírují tak koalici, která je také v zastupitelstvu Plzně a ve velkých obvodech Plzeň 3 a Plzeň 2, pouze v druhém obvodu má být součástí koalice ještě ODS.
Místostarostou zastupitelé zvolili dosavadního místostarostu Jana Kakeše z ANO, pro jeho zvolení bylo 21 zastupitelů. Novými místostarosty se stali Václav Michálek (ANO) a Miroslav Bluďovský (STAN). Rada bude mít celkem sedm členů, čtyři z nich budou uvolnění, tedy plně placení. Další místa v radě obsadili dva zástupci ANO a jeden za Pro Plzeň s podporou lidovců. Nové zastupitelstvo je sedmadvacetičlenné. V minulém volebním období mělo 25 členů.
Obvod Doubravka na severovýchodním a východním okraji města zahrnuje bývalou dělnickou městskou čtvrť Letná a postupně připojované dříve samostatné obce Doubravka, Lobzy, Újezd, Červený Hrádek a Bukovec a původně lesní revír Zábělá. Obvod má podle starosty rekreační potenciál, vzniká v něm i hodně nových domů a bytů. Obvod se proto chce v příštím období zaměřit například na navrácení života na oblíbený vrch s rozhlednou Chlum. "Podařilo se nám zajistit budoucnost rozhledny ve veřejných rukou a nyní máme příležitost postupně obnovit celé toto nádherné místo. Citlivě, s respektem k přírodě i jeho historii. Chceme pokračovat v rozvoji Psovského údolí, připravit novou podobu vyhlídky Švabiny a věnovat se parku u svatého Jiří i dalším přírodním lokalitám kolem Berounky," nastínil některé plány Soukup.
ANO na Doubravce volby vyhrálo, získalo 12 mandátů v zastupitelstvu. Druhá ODS dostala pět křesel, STAN čtyři, Pro Plzeň tři, Chceme Plzeň (TOP 09, nezávislí a Zelení) dva a Piráti jedno. Dosud obvod vedly ANO s ODS, ANO měla starostu a dva místostarosty, ODS jednoho místostarostu.