Padesát významných děl českého výtvarného umění z let 1918 až 1938 představuje kniha Západočeské galerie v Plzni (ZČG). Publikace s názvem Česká meziválečná moderna: 50 mistrovských děl ze sbírek Západočeské galerie v Plzni nabízí výběr klíčových děl jedné z nejvýznamnějších kolekcí českého moderního umění. Vyšla v české a anglické verzi. Je pátou knihou, kterou galerie vydala ve spolupráci s londýnskými nakladatelstvími, aby představila své sbírky českému i zahraničnímu publiku. Anglické vydání zamíří do muzeí, galerií a odborných institucí po celém světě, řekl dnes ČTK ředitel galerie a jeden z editorů knihy Roman Musil.
Publikace představuje díla významných českých umělců, mezi nimiž jsou Toyen, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Emil Filla, Václav Špála, Josef Čapek, Jiří Kars, František Tichý, Milada Marešová či Jan Zrzavý. Zaměřuje se například na kuboexpresionismus, novou věcnost, poetismus a surrealismus, tedy umělecké směry meziválečného období, kdy české umění reagovalo na podněty evropské avantgardy a zároveň si uchovávalo vlastní kulturní identitu. Reprodukce doplňují odborné texty sedmi historiků umění.
"Výběr děl tak nepředstavuje pouze přehled vrcholných uměleckých osobností meziválečné éry, ale také jedinečné svědectví o budování jedné z nejvýznamnějších galerijních sbírek v České republice," uvedl Musil. Sbírka podle něj dokládá dlouhodobou akviziční strategii galerie. Základy současné podoby sbírky moderního českého umění začal na počátku 60. let budovat první ředitel galerie Oldřich Kuba a galerie ji dodnes systematicky rozvíjí.
Novinka se poprvé představila na frankfurtském knižním veletrhu. Anglické vydání připravila galerie ve spolupráci s londýnským nakladatelstvím Kulturalis, které se specializuje na umělecké a kulturní publikace. Předchozí čtyři knihy vydala s britským nakladatelstvím Scala Arts & Heritage. Věnovaly se výběru významných děl ze sbírek galerie, českému kubismu, umění přelomu 19. a 20. století a Semlerově rezidenci, unikátnímu interiéru navrženému Adolfem Loosem a Heinrichem Kulkou.
Galerie podle koordinátora zahraničních projektů galerie Tomáše Hausnera připravuje další díl, který se zaměří na umění 19. století. Českým čtenářům představí galerie knihu 1. prosince od 17:00 v Masných krámech.